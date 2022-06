Vino e ville venete: Sorsi d’Autore fra degustazioni e cultura organizzati da AIS

Dal 25 giugno al 24 luglio degustazioni guidate di vini con sommelier, incontri con personaggi della scena culturale italiana nel contesto straordinario delle ville storiche venete

Degustazioni guidate di vini, incontri con personaggi della scena culturale italiana nel contesto straordinario delle ville storiche venete: è un’esperienza sensoriale in tutti sensi “Sorsi d’autore” l’iniziativa organizzata da Associazione Italiana Sommelier Veneto, Fondazione Aida, Istituto Regionale Ville Venete e Associazione per le Ville Venete dal 25 giugno al 24 luglio.

Il primo appuntamento si terrà sabato 25 giugno dalle ore 16.30, con la visita guidata di Villa Vellaio detta San Liberale o Erminia a Feltre (BL), dove avrà luogo la degustazione dei vini del Consorzio Coste del Feltrino guidata dal Sommelier Ivan Del Puppo, delegato AIS di Belluno. Alle 18.30 la presentazione del libro Chiambretti. Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita dell’attore e conduttore televisivo Piero Chiambretti. L’incontro verrà moderato da Luca Telese, giornalista, autore, conduttore televisivo e radiofonico.

In programma per domenica 26 giugno alle 10.30, la visita guidata a Villa Murari Brà detta I Boschi di Isola della Scala (VR), a cui seguirà il luxury brunch alla pila del ristorante l’Artigliere. Alle 12.00 andrà in scena lo show cooking dello chef Davide Botta, membro dell’associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe e Stella Michelin della storica Guida nel 2003, accompagnato dai vini delle Cantine Pasqua al ristorante l’Artigliere.

L’incontro di domenica 3 luglio inizierà alle 16.30 con la scoperta di Villa Widmann Rezzonico Foscari di Mira (VE) e la degustazione dei vini di Cantina Falezze di Luca Anselmi, raccontati dal Sommelier della delegazione di Venezia Enrico Zocco. Alle 18.30 Giovanni Allevi regalerà consigli preziosi ai musicisti in erba con il libro Le regole del pianoforte. Modererà l’incontro Cinzia Tani, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica.

La preziosa Villa Veneta Tenuta Ca’ Zen di Taglio di Po (RO) sarà sede del terzo incontro della rassegna. Le porte apriranno alle ore 19.00 di venerdì 15 luglio, seguirà poi la cena in villa con i vini delle aziende agricole Corte Carezzabella e Vite in Rosa. La serata sarà animata dagli intermezzi teatrali e musicali su Lord Byron con l’attrice Gaia Carmagnani e la musicista Gaia Rossato.

Domenica 17 luglio a Castelbrando di Cison di Valmarino (TV), dalle 16.30 si potrà partecipare alla visita guidata e degustare i vini di Cantina Tedeschi guidati da Francesca Ceron, Sommelier della delegazione AIS di Treviso. In programma per le 18.30 l’incontro con Cesare Bocci, personaggio televisivo, ideatore e conduttore del programma Viaggio nella grande bellezza, moderato da Cinzia Tani.

Venerdì 22 luglio sarà la volta di Villa Morosini Cappello di Cartigliano (VI), che aprirà le sue porte alle ore 16.30, con la degustazione dei vini di Monte Zovo – Famiglia Cottini raccontati da Marco Aldegheri, Presidente uscente di AIS Veneto. La giornata proseguirà alle 18.30 con l’intervento di Amerigo Restucci, architetto, accademico, nonché presidente dell’Istituto Regionale Ville Venete (IRVV), che dialogherà con la giornalista e conduttrice televisiva Bianca Berlinguer.

In programma presentazioni di libri, lezioni di musica e Immersive Garden Experience, un itinerario nel parco con cuffie silent system

A Villa Pisani Bolognesi Scalabrin di Vescovana (PD), l’appuntamento di domenica 24 luglio si aprirà con il percorso sensoriale Forest Bathing, guidato dall’esperto di scienze naturali Mirco Tugnoli, per scoprire la natura con occhi diversi. L’attività si svolgerà dalle 9.30 alle 12.00, a cui seguirà il pranzo in villa. Nel pomeriggio, alle 16.00, inizierà Immersive Garden Experience, un itinerario nel parco con cuffie silent system a cura dell’attore Fabio Mangolini e della garden designer Cecilia Comencini. Durante l’evento verrà inaugurata l’installazione di arte e natura dei “cacciatori del sole” Cazador del sol – cibo per l’anima. Alle ore 18.30 Tiziano Fratus presenterà i libri Alberi millenari d’Italia e Ogni albero è un poeta, con la moderazione della giornalista Federica Augusta Rossi. A seguire la degustazione delle birre artigianali Ama Crai Est, guidata da Marco Comunian, docente e referente forniture di AIS Veneto.

Tutte le degustazioni di vini saranno accompagnate da una selezione di formaggi del Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago e prodotti Bassini 1963.

In caso di maltempo gli eventi si terranno nelle ville, in spazi alternativi ai giardini. Informazioni su prezzi e disponibilità: www.fondazioneaida.it.