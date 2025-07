Generali: a Philippe Donnet diploma Mba honoris causa da Mib Trieste School of Management

Mib Trieste School of Management ha conferito il Diploma Mba honoris causa a Philippe Donnet, ceo di Generali, per essere “un modello esemplare per gli studenti”. Donnet: “Siamo nati a Trieste, qui ci sentiamo in famiglia”

Mib Trieste School of Management ha conferito oggi il Diploma Mba honoris causa a Philippe Donnet, Group Ceo di Generali, per essere “un modello esemplare per gli studenti – è stato letto nella motivazione – per la comunità accademica e per il mondo manageriale”. “Per me è un grande orgoglio ricevere questo riconoscimento – ha detto Donnet – poi riceverlo da parte del Mib è una cosa importante. Ho avuto l’onore un po’ di anni fa di essere il presidente del Mib, quando ero amministratore delegato di Generali Italia. Noi siamo nati a Trieste – ha aggiunto – siamo un attore importante della città, quindi ci sentiamo in famiglia, col Mib e con Trieste”. La leadership di Donnet, ha spiegato quindi Andrea Tracogna, dean della scuola “è da sempre orientata alla costruzione, alla gestione della complessità senza semplificazioni e all’ innovazione responsabile: è un punto di riferimento per ciò che vogliamo trasmettere nelle nostre aule e per il tipo di impatto che vogliamo generare attraverso la nostra azione formativa”. Nel corso degli anni il riconoscimento è stato assegnato a personalità come Pietro Marzotto, Marco Tronchetti Provera, Leonardo del Vecchio, Gilberto Benetton, Mario Draghi, Alessandro Profumo, Paolo Scaroni, Giuseppe Bono e Giampiero Benedetti.