Lancia Ypsilon HF 2025: il ritorno dell’Elefantino Rosso in versione 100% elettrica

Il marchio italiano fa sul serio. Dopo il lancio della nuova generazione Ypsilon, Lancia rilancia la sfida con le versioni HF e HF Line. Lo spirito sportivo è tornato e promette di restare

C’era una volta l’Elefantino Rosso. Bastava un’occhiata a quel piccolo simbolo per evocare un mondo fatto di curve strette, strade sterrate e gloria sportiva. Era il portafortuna della Lancia da corsa, quella che dominava i rally e infiammava i cuori. Oggi, quell’elefantino è tornato a correre. E lo fa in silenzio. Paradossale? Solo in apparenza. Perché la nuova Lancia Ypsilon HF è elettrica al 100%, ma urla sportività da ogni dettaglio. Linee aggressive, assetto ribassato, interni racing e 280 cavalli di grinta. Il mito è tornato. E lo fa con l’ambizione di rilanciare non solo un modello, ma l’intero brand Lancia.

Un rilancio necessario, perché il 2025, iniziato con il piede giusto, ha mostrato presto il suo rovescio della medaglia. Nei primi quattro mesi dell’anno, la nuova Ypsilon aveva riportato in alto il nome del marchio torinese, con 4.010 immatricolazioni in Italia, superando rivali del calibro di Audi A1 e Suzuki Swift. Solo ad aprile, erano state registrate 1.084 unità, segno di un mercato che sembrava pronto a premiare la nuova strategia Lancia fatta di design, tecnologia e spirito premium. Poi, qualcosa si è inceppato. A maggio, la Ypsilon è scomparsa dalla classifica dei 50 modelli più immatricolati. Le vendite sono crollate a 745 unità nell’intera Europa meridionale (Italia, Francia, Spagna e Belgio). Un crollo che ha permesso alla Swift di sorpassare la Lancia nel cumulato e ha fatto suonare un primo campanello d’allarme.

E così è arrivato per il marchio di scoprire le sue carte migliori. Ecco quindi l’arrivo sul mercato della Ypsilon HF e la HF Line, nuovo volto di un brand che ha deciso di non vivere più di nostalgia, ma di performance e stile. E questa volta, l’Elefantino è davvero pronto a travolgere tutto.

Ypsilon HF, l’anima sportiva torna a ruggire

La sigla HF non è un vezzo nostalgico. È il Dna puro di Lancia che riemerge. La “High Fidelity” del glorioso passato sportivo, quello della Fulvia, della Stratos, della 037 e della mitica Delta che ha dominato i rally negli anni ‘80. Oggi quel patrimonio torna a vivere con un linguaggio attuale, 100% elettrico, ma senza perdere un grammo di emozione.

La nuova Ypsilon HF è una compatta sportiva a batteria, la prima del suo genere in casa Lancia. I numeri sono da hot hatch vera: 280 cavalli, 345 Nm di coppia, 0-100 km/h in appena 5,6 secondi. Il tutto su una piattaforma tecnicamente raffinata, con differenziale autobloccante Torsen, assetto ribassato di 20 mm, carreggiate allargate di 30 mm e impianto frenante Alcon con dischi da 355 mm.

Il design è iconico. Cerchi da 18″, paraurti scolpiti, badge HF e l’inconfondibile Elefantino Rosso. Apprezzabili anche gli interni con sedili sportivi in Econyl con taglio racing, plancia bicolore blu e arancio, pedaliera in alluminio e sistema infotainment S.A.L.A. con doppio display da 10,25” e grafica dedicata. Tre i colori disponibili: Nero Ardesia, Bianco Quarzo e Arancione Lava.

Sviluppata in collaborazione con Lancia Corse e con la supervisione di Miki Biasion, la Ypsilon HF è stata testata per oltre 100.000 km e 1.500 ore di guida sullo storico circuito di Balocco per garantire precisione, affidabilità e, soprattutto, piacere di guida. Il prezzo parte da 39.200 euro (o 299 euro al mese). L’arrivo sul mercato è previsto dopo l’estate.

HF Line: la sportività quotidiana, accessibile e versatile

Non c’è solo la ricerca della prestazione. C’è anche chi vuole uno stile deciso, un assetto dinamico e una guida coinvolgente, ma senza rinunciare alla praticità urbana. È a loro che si rivolge la Ypsilon HF Line, la versione mild hybrid che declina lo spirito HF in chiave più equilibrata.

Sotto il cofano, il 3 cilindri 1.2 turbo da 110 CV con tecnologia 48V e cambio automatico. Le prestazioni? Da vera segmento B sportiva: 0-100 in 9,3 secondi, velocità massima di 190 km/h. I consumi? Solo 105 g/km di CO₂, grazie a una motorizzazione che abbina brillantezza a efficienza.

Anche qui, lo stile è inconfondibile. Cerchi da 17″, sedili “a cannelloni”, interni neri con inserti arancio, plancia blu elettrico e il nuovo logo HF in bella vista. L’infotainment è lo stesso della sorella maggiore, con guida autonoma di livello 2, keyless, frenata d’emergenza, blind spot monitoring, cruise adattivo e molto altro. Prezzo di partenza? 22.450 euro o 129 euro al mese. Un’offerta che punta a conquistare chi cerca qualcosa in più rispetto alla media, ma senza uscire dalla zona comfort.

Rally4 HF e HF Racing: la pista come banco di prova

A dimostrazione di quanto Lancia fa sul serio, c’è anche il ritorno alle gare. E lo fa con due modelli, la Ypsilon Rally4 HF da 212 CV, nata per il Trofeo Lancia 2025, e la Ypsilon HF Racing, versione entry-level da 145 CV pensata per i giovani piloti.

La prima è una vera auto da corsa, sviluppata con Stellantis Motorsport e dotata di componenti racing firmati Marelli, Sparco, TM e Speedline. La seconda, la HF Racing, è la porta d’ingresso al mondo delle corse: stessa scocca della Rally4, sicurezza FIA, motore turbo, cambio manuale corto e prezzo competitivo (38.900 euro, IVA esclusa).

Dopo anni di silenzio, Lancia torna a parlare al cuore e alla pancia degli appassionati, rispolverando simboli forti ma proiettandoli nel domani. Il logo HF, l’Elefantino Rosso, la pista di Balocco, tutto concorre a scrivere un nuovo capitolo. Un capitolo che guarda anche oltre. Nel 2026 arriverà la nuova Gamma (e si parla anche della nuova Montecarlo), prodotta nello storico impianto di Melfi, proprio nell’anno del 120° anniversario della casa. Il percorso è tracciato, l’Elefantino vuole tornare a fare storia.