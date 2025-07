Allerta meteo, caldo record: bollino rosso in 18 città. Stop ai treni Parigi-Milano, chiusa anche la Torre Eiffel

L’Italia sotto la morsa del caldo: 18 città da bollino rosso. Ecco come si stanno organizzando le Regioni per contrastare l’emergenza. A Parigi, chiusa la Torre Eiffel

La morsa del caldo non dà tregua: persiste l’allerta meteo in un’Europa che boccheggia. Il primo giorno di luglio, infatti, segna un’altra data da bollettino rovente, con temperature record da un lato e alluvioni dall’altro. In Italia, ancora bollino rosso per 18 città: in Lombardia, come già anche in Lazio, stamani il governatore Attilio Fontana ha annunciato lo stop ai lavori all’aperto dalle 12.30 alle 16. In Francia è stata diramata la decisione di chiudere la Torre Eiffel almeno fino alla giornata di domani. Stop anche ai treni per la tratta Parigi-Milano: a causa degli intensi temporali, il traffico ferroviario resterà sospeso per alcuni giorni.

Allerta meteo: come si sono organizzate le regioni in Italia

Con l’obiettivo di tutelare lavoratori e cittadini, diverse regioni in Italia si sono organizzate per contrastare l’allerta meteo. Lazio e Lombardia, come detto, hanno disposto un divieto a lavorare nelle ore più calde. Sono escluse dal divieto divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, purché’ siano adottate tutte le misure di prevenzione previste. Anche il Veneto si è adeguato alle disposizioni di altre regioni: nel decreto emanato dal governatore Luca Zaia, si legge che oltre a proteggere i lavoratori che operano all’aperto, si suggerisce di far ruotare il personale al fine di ridurre i tempi di esposizione solare. A Genova, la neosindaca Silvia Salis ha esteso la gratuità dei mezzi pubblici per gli over 70, anticipandola alle 7.30 del mattino (anziché dalle 9.30).

Anche Emilia-Romagna, Sicilia, Puglia, Umbria, Abruzzo, Campania, Toscana e Calabria hanno adottato provvedimenti per contrastare l’emergenza meteo.

A Bologna, il Comune ha detto sì all’installazione di 100 alberi nelle piazze del centro città: saranno posizionati entro il 10 luglio e vi rimarranno per tre mesi.

Allerta meteo: in Francia chiude la Torre Eiffel

Caldo rovente anche in Francia: sono 16 le regioni contrassegnate dall’allerta rossa. A Parigi, l’ultimo piano della Torre Eiffel rimarrà chiuso, i visitatori sono stati esortati a idratarsi abbondantemente. Al momento lo stop riguarda anche la giornata di domani. Sempre in Francia, la Vallée de Maurienne, vicina al nostro Piemonte, è stata colpita da forti temporali: ecco perché è stata sospesa la tratta ferroviaria Parigi-Milano. È stato istituto un numero verde per aiutare e sostenere la popolazione interessata dal calore anomalo della canicule che sta caratterizzando il Paese.