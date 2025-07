Bialetti: Consob riapre i termini istruttori sull’Opa obbligatoria di Octagon BidCo

Consob riapre i termini istruttori sull’Opa obbligatoria di Octagon BidCo su Bialetti, dopo una sospensione per approfondimenti. L’esame si concluderà il 7 luglio 2025

Si sblocca un nuovo tassello nell’operazione che vede protagonista Bialetti Industrie. Consob ha disposto il riavvio dei termini istruttori sull’offerta pubblica di acquisto (Opa) obbligatoria totalitaria promossa da Octagon BidCo (veicolo del gruppo Nuo Capital) sulle azioni ordinarie della storica azienda italiana, celebre per la moka express. I termini riprendono oggi, 1° luglio 2025, e si concluderanno il 7 luglio 2025.

Nuo Capital ha rilevato lo scorso aprile il 78,56% di Bialetti (acquisizione perfezionata il 6 giugno), dando avvio a un’operazione più ampia: rifinanziamento del debito, ridotto da 98,6 a 44,1 milioni, grazie a un mix di equity, un finanziamento senior da 50 milioni e un junior da 30 milioni. L’Opa – lanciata da Octagon Bidco – mira al delisting della società da Euronext Milan.

Il percorso dell’Opa su Bialetti: tra sospensioni e ripartenze

L’Autorità di vigilanza aveva sospeso l’esame del Documento di Offerta, depositato il 9 giugno 2025, per acquisire informazioni integrative ritenute necessarie per il completamento dell’istruttoria. Octagon BidCo ha confermato che Consob ha comunicato ufficialmente questa decisione, specificando che la precedente sospensione dei termini non avrebbe potuto superare i 15 giorni di calendario.

Ora il dossier torna sul tavolo dell’Autorità: l’esame proseguirà per una settimana, periodo al termine del quale potrebbero giungere importanti novità per gli azionisti e per il futuro del titolo a Piazza Affari.