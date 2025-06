Bererosa: i vini rosati italiani, settore in piena ascesa qualitativa, si presentano a Roma

Oltre 130 etichette di grandi vini rosati fermi e bollicine saranno in degustazione a Bererosa. L’appuntamento è martedì 1° luglio dalle 17 alle 23 nei suggestivi spazi aperti di Villa Appia Antica

Oltre 130 etichette di grandi vini rosati fermi e bollicine saranno in degustazione a Bererosa per un tour alla scoperta di una delle più affascinanti produzioni dell’enologia italiana. L’appuntamento è martedì 1° luglio dalle 17 alle 23 nei suggestivi spazi aperti di Villa Appia Antica, la location che da cinque anni celebra le migliori produzioni rosé dal nord al sud della Penisola, alla scoperta dei vini rosati più iconici di ogni regione del Belpaese, una produzione che fa dell’aspetto qualitativo e identitario i suoi punti di forza.

“I vini rosa a indicazione geografica nel 2024 hanno contato un milione e 450 mila ettolitri prodotti – racconta Francesco D’Agostino direttore di Cucina & Vini, organizzatore di Bererosa – perdendo circa ottantamila ettolitri rispetto al 2021 (5,3%), di cui quasi sessantamila da ascrivere alla Doc Prosecco, le cui variazioni hanno origine diverse, legate e movimenti di mercato globali. Infatti, resta largamente la regione leader con circa 460.000 ettolitri prodotti, seguita da Emilia Lambrusco Igt vicina a 135.000 ettolitri. Per quanto riguarda il complesso dei vini rosati nel 2024 abbiamo prodotto vini rosa per circa due milioni e centocinquantamila ettolitri, registrando una riduzione del 7,6 % sul 2021. In sostanza la produzione di origine certificata tiene, mentre continua il processo di riduzione delle produzioni più semplici che non dichiarano l’origine”.

Come ogni anno, Bererosa si svolgerà con la formula del Walk Around Tasting, che permetterà al pubblico di degustare etichette di assoluto pregio, passeggiando liberamente nell’incantevole Villa Appia Antica, abbinandole a una grande selezioni di proposte food. Dalle specialità di mare di Pescaria, la catena di ristoranti made in Puglia, con i loro panini con il pesce, tutti disponibili anche in versione vegetariana, e i cartocci di fritti sia di pesce che di verdure, all’immancabile pizza romana farcita con la mortadella del food truck Sfornaio.

Ci saranno inoltre le Cosmic Crisp, le mele del futuro nate dall’incrocio tra le varietà Enterprise e Honeycrisp, da conoscere anche con un giro sulla mongolfiera Cosmic Crisp. Non mancherà uno spazio dedicato agli oli extravergini di oliva selezionati da Olives Road e, inoltre, l’intero percorso degustazione sarà supportato dall’utilizzo dei calici di altissimo livello di VDGlass. Info: bererosa@cucinaevini.it; 0698872584