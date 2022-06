Vini Rosati Italiani: i 50 migliori d’Italia, in testa i produttori del Sud

Un vino calabrese primo in classifica nella 50 top Italy Rosé. Premiato per qualità/prezzo un vino abruzzese. L’elenco dei 50 migliori rosati italiani

Delicati, leggeri, versatili, con l’arrivo delle belle giornate e soprattutto con l’estate i vini rosati conquistano sempre più le tavole degli amanti della buona cucina. Certamente si sposano molto bene con i sapori e le fragranze delle cucine primaverili ed estive a base di verdure, insalate di riso, paste fredde, ortaggi al forno e al barbecue. Soprattutto da qualche tempo a questa parte si sono scrollati di dosso l’immagine di vini fratelli poveri dei fermi bianchi e rossi, conquistando notevoli posizioni sui mercati, in Italia e nel mondo.

Secondo uno studio di France Agrimer e Civp la quantità di rosati consumati nel mondo tocca i 23,6 milioni di ettolitri. A livello continentale, Europa e Stati Uniti sono i principali consumatori. La classifica per consumo pro-capite vede in prima posizione i francesi (15 litri), seguiti da Uruguay (9,7), Cipro (5,2), Belgio e Svizzera, entrambi a 5,1. L’Italia è più indietro con 2,1 litri pro-capite annui.

Da noi si può parlare di una Rosé Renaissance dal momento che oramai i livelli qualitativi dei nostri vini risultano in costante ascesa e cominciano ad essere apprezzati in Italia e all’estero.

La seconda edizione della Guida ai Migliori Rosati 2022, 50 Top Italy Rosé, curata da Chiara Giorleo e Adele Granieri, in collaborazione con Antonella Amodio, Teresa Mincione e Raffaele Mosca, testimonia ora una forte crescita della produzione meridionale.

Nella 50 Top Italy Rosé 2022 infatti l’azienda calabrese Ceraudo ha conquistato il primo posto dopo essere già stata sul podio la scorsa edizione. Medaglia d’argento il rosato siciliano di Bonavita, anche in questo caso conferma di un’ottima performance. Terzo posto, per il grande classico di Leone De Castris, il Five Roses 2021.

I vini rosati italiani in costante ascesa di qualità, apprezzati anche sui mercati internazionali

Le degustazioni si sono svolte dopo un’ampia selezione di etichette, regione per regione, con le bottiglie rigorosamente coperte per evitare ogni sorta di condizionamento, nei locali di Abraxas Osteria, da sempre sensibile all’importanza del mondo del vino.

La classifica, come detto, mette in risalto soprattutto le regioni meridionali, dove da sempre questo segmento vitivinicolo ha avuto la sua importanza: Puglia e Abruzzo, con la sorpresa della Sicilia e della Calabria e di alcune chicche in Campania e Basilicata. Per il Centro, in grande spolvero il Lazio e la Toscana. Al Nord belle performance del Trentino-Alto Adige.

I Premi Speciali:

Migliore Acquisto (qualità/prezzo) 2022 – DS Glass Award

“Baldovino” Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2021 – Tenuta I Fauri

Viticoltura Eroica 2022 – Vinolok Award

“ED” Costa d’Amalfi Rosato DOC 2021 – Tenuta San Francesco

Storia del Rosato 2022 – Vinolok Award

“Piè delle Vigne” Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2019 – Cataldi Madonna

Il Rosa nel Tempo 2022 – Vinolok Award

“Millemetri” Etna Rosato DOC 2016 – Feudo Cavaliere

La Classifica dei 50 Top Italy Rosé 2022:

1. “Grayasusi” (etichetta argento) Calabria Rosato IGT 2021 – Ceraudo, Calabria

2. Terre Siciliane Rosato IGT 2021 – Bonavita, Sicilia

3. “Five Roses Anniversario” Salento Rosato IGT 2021 – Leone De Castris, Puglia

4. “Baldovino” Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2021 – Tenuta I Fauri, Abruzzo

5. “ED” Costa d’Amalfi Rosato DOC 2021 – Tenuta San Francesco, Campania

6. “Chakra Rosato” Puglia Primitivo Rosato IGT 2021 – Giovanni Aiello, Puglia

7. “Piè delle Vigne” Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2019 – Cataldi Madonna, Abruzzo

8. “Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2021” – Tiberio, Abruzzo

9. “Li Cuti” Alezio Rosato DOC 2021 – Cantina Coppola, Puglia

10. “Cybelle” Lazio Rosato IGT 2018 – Vini Raimondo, Lazio

11. “È” Isola dei Nuraghi Rosato IGT 2021 – Mora & Memo, Sardegna

12. Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2021 – Cantina Cingilia, Abruzzo

13 “Millemetri” Etna Rosato DOC 2016 – Feudo Cavaliere, Sicilia

14. “Syrah Rosa” Toscana Rosato IGT 2021 – Stefano Amerighi Vignaiolo In Cortona, Toscana

15. “Titolo Pink Edition” Basilicata Rosato IGT 2021 – Azienda Agricola Elena Fucci, Basilicata

16. “Inalto” Cerasuolo d’Abruzzo Superiore DOC 2019 – Inalto Vini di Altura, Abruzzo

17 “Velca” Rosato IGT 2020 – Azienda Muscari Tomajoli, Lazio

18. “Tenuta Serranova” Salento Susumaniello Rosato IGP 2021 – Agricole Vallone, Puglia

19. “Giusi” Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2021 – Tenuta Terraviva, Abruzzo

20. “Vetere” Paestum Rosato IGP 2021 – San Salvatore 1988, Campania

21. “Rosa-ae” Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2021 – Torre dei Beati, Abruzzo

22. “Kòmaros” Marche Rosato IGT 2021 – Garofoli, Marche

23. “Cortalto” Cerasuolo d’Abruzzo Superiore DOC 2020 – Cerulli Spinozzi, Abruzzo

24. “Girofle” Salento Rosato IGT 2021 – Garofano Vigneti e Cantina, Puglia

25. “Ereo” Vesuvio Rosato DOP 2021 – Cantine Olivella, Campania

26. “Fossimatto” Cerasuolo d’Abruzzo Superiore DOC 2021 – Fontefico, Abruzzo

27. “Marcantonio” Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2021 – Olivastri Tommaso, Abruzzo

28. Aglianico del Taburno Rosato DOCG 2021 – Fontanavecchia, Campania

29. “Rosammare” Terre Siciliane Rosato IGP 2021 – Barraco, Sicilia

30. “Mofete” Etna Rosato DOC 2021 – Palmento Costanzo, Sicilia

31. “Timparosa” Calabria Rosato IGP 2021 – Terre del Gufo, Calabria

32. “Rosé d’Amour” Vino Rosato – Possa, Liguria

33. “11primavere” Toscana Rosato IGT 2021 – Fattoria Sardi, Toscana

34. “Mjère” Salento Rosato IGP 2021 – Michele Calò e Figli, Puglia

35. “Ligrezza” Calabria Rosato IGP 2020 – Terre di Balbia, Calabria

36. “Rosa.Punto” Bardolino Chiaretto DOC 2018 – Poggio delle Grazie, Veneto

37. Valle d’Aosta Rosé DOC 2021 – Les Crêtes, Valle d’Aosta

38. “Getis” Costa d’Amalfi Tramonti Rosato DOC 2020 – Reale, Campania

39. “Il 150” Salento Susumaniello Rosato IGP 2021 – Apollonio, Puglia

40. “Il Marinetto” Calabria Rosato IGT 2021 – Sergio Arcuri, Calabria

41. “Valle Reale” Cerasuolo D’Abruzzo DOC 2021 – Valle Reale, Abruzzo

42. “Madamarosè” Sicilia Syrah DOC 2021 – Tenuta Sallier De La Tour – Tasca d’Almerita, Sicilia

43. Alto Adige Lagrein Kretzer DOC 2021 – Muri Gries, Trentino Alto Adige

44. “Jet” Toscana Rosato IGT 2021 – Castello di Montepò, Toscana

45. “La Bisbetica” Umbria Rosato IGP 2021 – Madrevite, Umbria

46. “Peau D’Ange” Toscana Rosato IGT 2020 – La Cipriana, Toscana

47. “Il Bandolo della Matassa” Lazio Rosato IGP 2021 – Le Macchie, Lazio

48. “Contrada Volpare” Etna Rosato DOC 2020 – Maugeri, Sicilia

49. “Rosa Ulzbach” Teroldego Rotaliano Kretzer DOC 2020 – De Vescovi Ulzbach, Trentino Alto Adige

50. “Micaela” Valtènesi Riviera del Garda Classico DOC 2021 – Conti Thun, Lombardia