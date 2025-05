Unicredit e Alpha Bank: sul risiko bancario la Grecia dà una lezione a Italia e Germania

L’apertura con la Grecia ha accolto l’investimento di Unicredit in Alpha Bank è una lezione di europeismo che dovrebbe far arrossire di Governi di Berlino e di Roma per i loro veti sulle scalate di Unicredit a Commerbank e a Banco Bpm

Le parole del Governatore della Banca centrale di Grecia, Yannis Stournaras, e del ministro dell’Economia greco, Kryakos Pierrakakis dopo l’annuncio dell’ascesa di Unicredit al 20% di Alpha Bank, seconda banca di Grecia, sembrano proiettare Atene in un altro mondo rispetto alle piccinerie protezioniste dei Governi della Germania e dell’Italia e impartiscono una lezione di europeismo vero al Vecchio continente. Sono lontani i tempi in cui la Grecia era la Cenerentola d’Europa, ora sul risiko bancario, Atene è la prima della classe. Dice il Governatore Stournaras: “L’operazione di Unicredit e Alpha Bank indica la strada da seguire per l’Unione europea nel settore bancario: la cooperazione transfrontaliera tra banche solide, unitamente al completamento dell’Unione bancaria, dell’Unione dei mercati dei capitali e alla semplificazione delle procedure, riduce la frammentazione del mercato europeo, crea economie di scala, migliora la liquidità e l’efficienza”. Ha ragione: meglio non si potrebbe dire. E giustamente il ministro Pierrakakis gongola: “L’investimento di Unicredit rappresenta un chiaro voto di fiducia nei confronti dell’economia greca”. Sotto il Partenone i tempi bui sono un lontano ricordo. Chissà se le parole delle autorità greche faranno arrossire i Governi di Berlino e di Roma. Visto quello che stanno facendo con i loro divieti sulle scalate di Unicredit in Commerzbank e in Banco Bpm ce ne sarebbero tutte le ragioni.