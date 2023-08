Un aperitivo al tramonto: il tortino di patate e prosciutto toscano dop con scalogno caramellato

Un aperitivo con i profumi e i colori della Toscana per un tocco originale alla tavola con il Prosciutto toscano dop

Suggerimento per un aperitivo gustoso ed elegante, al tramonto, con gli amici con i colori e il sapore della Toscana. Dal Consorzio del Prosciutto Toscano DOP arriva una originale proposta firmata da Licia Cagnoni, autrice di numerose pubblicazioni di successo come “Io cucino a scarto zero. 90 ricette gustose e creative per ridurre gli sprechi” edito da Il Castello.

Una preparazione indubbiamente originale che può dare un tocco inedito per un aperitivo ma che può prestarsi bene anche come ricco contorno per un pranzo o una cena. Ecco la ricetta:

Ingredienti per 4 persone:

400 g di patate

100 g di Prosciutto Toscano DOP

100 ml di panna

60 g di parmigiano

Timo

50 g di burro

8 scalogni

80 g di zucchero

200 ml di vino rosso

30 ml di aceto rosso

Sale

Timo fresco

Procedimento

Pelate e tagliate le patate a fettine sottili con la mandolina.

Rivestite la base di 4 stampini di 10 cm di diametro con la carta forno e spennellatela con il burro fuso.

Fate uno strato di patate, sormontandole leggermente, cospargetele con il Prosciutto Toscano DOP tagliato a striscioline sottili, qualche goccia di burro fuso e un filo di panna.

Condite con sale, pepe e foglioline di timo.

Formate più strati per ogni tortino, fino a terminare gli ingredienti. Completate l’ultimo strato solo con il burro fuso e un pizzico di timo.

Cuocete in forno a 180° per circa 30’, coperto con un foglio di alluminio che toglierete a metà cottura. Se occorre dorateli per alcuni minuti sotto al grill. Portate a bollore il vino rosso con l’aceto e lo zucchero.

Unite gli scalogni pelati e tagliati a metà. Cuocete finché risulteranno morbidi e caramellati.

Servite il tortino caldo accompagnato dagli scalogni e cosparso da alcune foglioline di timo.