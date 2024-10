Pac 2000A Conad, numeri e caratteristiche della grande distribuzione in Italia

Pac 2000A Conad, la più grande cooperativa del consorzio Conad, ha presentato lo studio realizzato da The European House – Ambrosetti dedicato all’impatto sul territorio nazionale: la cooperativa conferma il suo ruolo di capofila nel tessuto agroalimentare locale italiano

Negli ultimi 5 anni Pac 2000A Conad ha avuto una crescita media annuale dell’11,6%, raggiungendo un fatturato di oltre 7 miliardi di euro nel 2023, con un impatto significativo sul Pil nazionale, pari allo 0,4 per cento. Una performance che ha permesso alla cooperativa di scalare le posizioni della classifica delle aziende italiane per fatturato, attestandosi al 37esimo posto in Italia. In tutte e cinque le regioni in cui opera – Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia – Pac 2000A Conad entra nella top 10 delle aziende del territorio.

Pac 2000A Conad: cosa rappresenta per il Paese

I risultati dello studio sono stati presentati nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, con una platea composta da 150 partecipanti. La discussione è avvenuta in tavole rotonde composte dai più rappresentativi stakeholder dell’ecosistema Pac 2000A Conad. Nella prima tavola si è discusso dell’impatto dell’azienda attraverso la metodologia Teha dei 4 capitali. Pac 2000A è stato valutato per il suo impatto sul capitale economico, sociale, cognitivo e ambientale. È emerso come Pac 2000A rappresenti “un fenomeno di straordinaria crescita che va oltre la cooperativa e investe tutto il territorio nazionale, con impatti positivi sullo sviluppo sostenibile e inclusivo in Italia”.

L’azienda ha un ruolo cruciale nello sviluppo delle filiere agroalimentari nazionali e locali. Solo nel 2023 gli acquisti del “sistema Pac 2000A” (la cooperativa e i suoi soci), hanno attivato filiere di fornitura per 5,4 miliardi di euro. “Puntando su innovazione e formazioni, abbiamo creato valore per i territori, rimanendo fedeli alla nostra missione di crescita condivisa e sostenibile”, afferma Danilo Toppetti, amministratore delegato di Pac 2000A Conad, che attribuisce il successo della cooperativa al legame profondo con i soci.

Un motore di occupazione e crescita economica

Francesco Cigognola, direttore generale della cooperativa, aggiunge che Pac 2000A ha attivato oltre 25.000 fornitori in Italia, con un focus sulle cinque regioni su cui operano, contribuendo alla valorizzazione dell’eccellenza italiana e al rafforzamento del tessuto produttivo locale. Solo nel 2023 Pac 2000A Conad ha creato 91 mila posti di lavoro diretti, indiretti e indotti, pari allo 0,4% dell’occupazione Italiana. Di questi, oltre 46mila sono stati attivati nelle regioni di operatività.

Nella prima tavola rotonda iCigognola ha dialogato con Massimo Catizone, rappresentate di Unicredit, partner finanziario di Pac 2000A che supporta la transizione verso investimenti Esg della cooperativa. Ha partecipato anche il presidente di Farchioni Olii, con cui la cooperativa ha instaurato un solido rapporto di collaborazione pluriennale, mirando a una crescita condivisa. Presente anche Banco Alimentare, organizzazione non profit impegnata a combattere lo spreco alimentare e a garantire il diritto al cibo per le persone in difficoltà.

L’evento si è concluso con l’intervento del viceministro delle Imprese e Made in Italy Valentino Valentini, che ha sottolineato il ruolo cruciale di Pac 2000A Conad nel settore della Grande distribuzione organizzata (Gdo) in Italia, che, in particolare nel Centro-Sud sta affrontando molteplici sfide per mantenere la sua attrattività e competitività.