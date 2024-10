Venice Design Week alla Casa di The Human Safety Net (Gruppo Generali). Conversazione sul futuro dei musei il 16 ottobre

Qual è il futuro dei musei? Qual è stata la loro evoluzione nel tempo e cosa sono destinati a diventare? Nell’ambito della Venice Design Week, mercoledì 16 ottobre alle ore 18.30, La Casa di The Human Safety Net propone una conversazione aperta sui “Musei che curano”, luoghi di comunità e condivisione

La Casa di The Human Safety Net in piazza San Marco a Venezia, luogo aperto al pubblico che è spazio espositivo, hub di innovazione sociale e luogo di incontro per la comunità, esprime questo concetto nel progetto di Migliore+Servetto, vincitore di uno dei più importanti riconoscimenti al mondo nell’ambito del design, il Red Dot Design Award, proprio per questo approccio progettuale avanguardistico degli interni, volto a generare spazi sostenibili e inclusivi, creati “per condividere” e pensati in rapporto a comportamenti, aspettative e bisogni dei visitatori. Durante l’evento, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Venezia1, dopo un saluto di Benno Albrecht, Magnifico Rettore dell’Università IUAV di Venezia, gli autori del libro dialogheranno con: Monica Centanni, referente del Rettore dell’Università IUAV di Venezia per il Polo delle Arti, Emma Ursich, Segretario Generale di The Human Safety Net, Orna Cohen, co-fondatrice di Dialogue Social Enterprise e curatrice della mostra “A World of Potential”, Paolo Inghilleri, medico e docente di psicologia sociale e Davide Rampello, manager culturale. Prima della presentazione, dalle ore 17.30, il pubblico potrà inoltre visitare con ingresso libero la mostra interattiva, unica in Italia, “A World of Potential”.

Il volume presenta il concetto di “Museum Seed”, edito da Electa, un’indagine che guarda al museo come sistema dinamico, permeabile e aperto alla contaminazione, capace di costruire consapevolezza e comunità, vuole offrire una visione innovativa sul futuro del progetto di architettura e di design degli interni per gli spazi di cultura.



L’evento è gratuito ed è necessario prenotarsi scrivendo a events@thehumansafetynet.org

Chi è The Human Safety Net

E’ un movimento globale di persone che aiutano persone. La nostra missione è di liberare il potenziale delle persone che vivono in contesti di vulnerabilità, affinché possano trasformare le vite delle loro famiglie e comunità. I programmi di The Human Safety Net supportano le famiglie vulnerabili con bambini piccoli (età 0-6 anni) e contribuiscono all’inclusione dei rifugiati nella società grazie al lavoro e l’imprenditorialità. Per fare ciò uniamo le forze delle organizzazioni non governative e del settore privato in Europa, Asia e Sudamerica. Il motore di The Human Safety Net è una fondazione istituita da Generali nel 2017 e attiva in 26 Paesi con una rete di 77 e imprese sociali come partner. Finora abbiamo raggiunto 490 mila persone. I programmi contribuiscono a cinque dei Sustainable Development Goals – SDG delle Nazioni Unite. Il programma per le Famiglie supporta gli indicatori relativi alla prima infanzia (SDG 3 e 4); il programma Per i Rifugiati contribuisce a creare posti di lavoro e comunità sostenibili (SDG 8 e 11); entrambi i programmi,

infine, si basano sul principio secondo cui è possibile ottenere un impatto significativo solo attraverso collaborazioni tra diversi Paesi e stakeholder (SDG 17). La Casa di The Human Safety Net si trova nel cuore di Venezia, in Piazza San Marco, presso le Procuratie Vecchie.