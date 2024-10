Luxury fashion: la sfida del futuro per i brand della moda è tutta tecnologica. Quali modelli di business per allinearsi ai cambiamenti?

Se i grandi brand del lusso dovranno affrontare le sfide future adottando sempre più la tecnologia per coinvolgere il consumatori, la concorrenza del fast fashion sta introducendo nuove formule di vendita più aggressive e veloci

Solo lo scorso anno McKinsey Global Fashion Index indicava che il settore del lusso ha dovuto affrontare sfide persistenti e sempre più profonde. Su base regionale, l’Europa e gli Stati Uniti hanno registrato una crescita lenta durante tutto l’anno, mentre la performance inizialmente forte della Cina si è affievolita nella seconda metà. Anche se il segmento del lusso inizialmente ha avuto un andamento positivo, anch’esso ha iniziato a risentire degli effetti di una domanda più debole nell’ultima parte dell’anno, portando a un rallentamento delle vendite e a prestazioni disomogenee. L’ottavo rapporto della serie annuale discute i principali temi che plasmano l’economia della moda e valuta le potenziali risposte del settore. Riflettendo una ricerca approfondita e numerose conversazioni con i leader del settore, rivela le tendenze chiave che potrebbero plasmare il panorama della moda nel prossimo anno.

Un anno di incertezza che porterà a guardare alla tecnologia per risolvere l’impasse

Ora guardando al 2024, il sentimento più evidente tra i leader del settore della moda è l’incertezza, che riflette la prospettiva di una crescita economica contenuta, di un’inflazione persistente e di una debole fiducia dei consumatori. In questo contesto, le aziende saranno chiamate a identificare sacche di valore e sbloccare nuovi fattori di performance. L’incertezza all’interno del settore riflette la situazione economica più ampia, anche se con divergenze regionali. Entrando nel 2024, si prevede che la pressione sui redditi delle famiglie frenerà la domanda di abbigliamento e spingerà gli scambi tra le categorie. Tuttavia, ci sono valori anomali geografici che possono offrire conforto, come l’India. Inoltre dopo l’anno di svolta dell’IA generativa nel 2023, stanno emergendo più casi d’uso in tutto il settore. Per acquisire valore sarà necessario che gli operatori della moda guardino oltre l’automazione ed esplorino il potenziale dell’intelligenza artificiale per migliorare il lavoro dei creativi umani.

Il gioco di potere del fast fashion

La concorrenza nel fast fashion è destinata a essere più agguerrita che mai. Gli sfidanti, guidati da Shein e Temu, stanno introducendo nuove tattiche su prezzo, esperienza del cliente e velocità. Il loro successo potrebbe dipendere dall’adattamento alle nuove preferenze dei consumatori durante la navigazione nell’agenda normativa.

Diventa necessario per il settore del lusso un aumento delle vendite online entro il 2025

I marchi di lusso stanno dando sempre più priorità alla trasformazione digitale al punto che alcune case di moda stanno adottando tecnologie all’avanguardia per migliorare la propria presenza online. Ad esempio, Louis Vuitton ha introdotto un servizio chatbot basato sull’intelligenza artificiale durante l’evento VivaTech nel 2021. Affermano che questa tecnologia consente loro di gestire oltre il 60% delle richieste dei clienti 24 ore su 24. Mentre Gucci offre ai clienti l’opportunità di connettersi con consulenti di vendita online. E Chanel ha sviluppato un servizio di camerino virtuale. Altri brand noti stanno esplorando attivamente il potenziale delle tecnologie Web3 e alcuni marchi di lusso hanno anche iniziato ad accettare le criptovalute come mezzo di pagamento. Guardando al 2024, si prevede che il marketing Web3 guadagnerà popolarità tra i marchi di lusso grazie alla sua capacità di fidelizzare i clienti con esperienze straordinarie e indimenticabili.

Tecnologia immersiva per emozionare e personalizzare l’acquisto

Si prevede che la tecnologia immersiva avrà un impatto significativo sulla vendita al dettaglio di lusso nel 2024. I marchi di lusso stanno sfruttando queste tecnologie per offrire ai clienti esperienze di acquisto uniche e interattive. I clienti avranno l’opportunità di provare virtualmente i prodotti, visualizzare come apparirebbero o si adatterebbero nella vita reale e persino esplorare showroom o eventi virtuali. Questa tecnologia non solo migliora la comodità e l’accessibilità dello shopping di lusso, ma consente anche ai marchi di mostrare i propri prodotti in modo più coinvolgente e personalizzato.