Mantova celebra la Sbrisolona, simbolo storico della tradizione dolciaria delle campagne

Tre giorni di dolcezza, gusto, showcooking e degustazioni per celebrare la Sbrisolona insieme ad altri dolci tradizionali. Ecco i dettagli. La ricetta originale del dolce

La terza edizione di Sbrisolona&Co animerà le strade del centro storico di Mantova dal 18 al 20 ottobre. Un evento gratuito e aperto a tutti, che trasformerà la città in un vero e proprio paradiso di profumi e sapori, con la celebre Sbrisolona come protagonista, accompagnata da altre specialità dolciarie virgiliani. L’evento è promosso da Confcommercio Mantova, con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Mantova.

La storia della Sbrisolona

La Sbrisolona, il cui nome deriva dal termine dialettale “brisa,” che significa briciola, riflette perfettamente la sua consistenza friabile. Questo dolce ha origini nel XVI secolo ed è nato come una semplice e rustica prelibatezza delle campagne mantovane. Gli ingredienti di base, come farina di mais (nota anche come “farina gialla”), strutto e nocciole, erano facilmente reperibili e rappresentavano la semplicità della vita contadina. Dato il suo carattere robusto, la torta friabile era pensata per essere consumata lentamente e preparata per durare nel tempo.

Nel corso degli anni, la ricetta ha subito un’evoluzione significativa grazie all’influenza delle nobili famiglie locali, in particolare i Gonzaga, che arricchirono la preparazione con l’aggiunta di zucchero e mandorle dolci. Questa trasformazione ha fatto della Sbrisolona una delizia ambita nelle corti, elevandola da semplice dolce contadino a simbolo di abbondanza e raffinatezza. Una delle sue peculiarità è rimasta immutata: non si taglia con il coltello, ma si spezza e si sbriciola con le mani, mantenendo così il legame con le sue radici rustiche.

La ricetta della Sbrisolona

Spesso chiamata “torta delle tre tazze,” la ricetta utilizza farine (bianca e gialla), zucchero e mandorle tritate in uguale misura, con una lavorazione rapida che consente di ottenere un composto sabbioso. Questo aspetto sbriciolato si mantiene anche dopo la cottura, permettendo di spezzare il dolce come fosse un biscotto.

Ingredienti

200 g di farina 00

200 g di farina di mais finissima

200 g di burro o strutto (oppure 100 g di burro e 100 g di strutto)

180 g di zucchero semolato

100 g di mandorle pelate

100 g di mandorle con la pelle

2 tuorli

1 baccello di vaniglia

Scorza di limone

Un pizzico di sale

Procedimento

Mescolare le farine, lo zucchero e le mandorle tritate (tenendo da parte 10-15 mandorle intere per la guarnizione). Aggiungere un pizzico di sale, i semi del baccello di vaniglia e la scorza di limone grattugiata. Incorporare il burro freddo a pezzetti e amalgamare il tutto con le dita fino a ottenere un composto sabbioso. Lavorare l’impasto con i tuorli fino a ottenere una consistenza sbriciolata.

Rivestire una tortiera con carta da forno, assicurandosi che aderisca bene al fondo. Imburrare leggermente la carta e distribuire il composto sbriciolato. Guarnire la superficie con le mandorle tenute da parte e infornare in forno preriscaldato a 180 °C per circa 40 minuti, o finché la Sbrisolona non risulti ben dorata.

Col tempo, la Sbrisolona ha visto nascere diverse varianti, adattate ai gusti contemporanei. Si trovano versioni al cioccolato, alle nocciole o con liquore all’arancia, oltre a combinazioni con noci, nocciole e rhum o mandorle e liquore di amaretto. Non manca nemmeno una versione estiva, particolarmente fresca, preparata con crema al limone. La creatività in cucina ha portato anche a varianti con un cuore più morbido, arricchite con confetture o ricotta.

Il programma di Sbrisolona&Co

Il programma di Sbrisolona&Co prevede tre giorni ricchi di eventi nel cuore di Mantova, dal 18 al 20 ottobre. Oltre 40 produttori dolciari locali e nazionali presenteranno le loro specialità, con un focus particolare sui dolci tipici mantovani, lombardi e sul cioccolato artigianale. Il festival offrirà un’ampia varietà di attività, tra cui showcooking, degustazioni guidate e laboratori per adulti e bambini. Uno degli appuntamenti più attesi sarà la creazione di una maxi Sbrisolona di 16 metri quadrati, realizzata dall’azienda Bottoli e decorata dallo stemma dei Gonzaga per mano del maestro cioccolatiere Mirko Della Vecchia, un’opera che promette di incantare tutti i presenti. Il programma includerà anche rievocazioni storiche, come il matrimonio tra Isabella d’Este e Francesco II Gonzaga, e premiazioni prestigiose come il Premio Virgilio di Zucchero a Gianni Margini della Pasticceria Atena, e il Premio Gemma dei Gonzaga andrà a Gianni Dall’Aglio, batterista e percussionista che ha collaborato con grandi nomi della musica italiana come Celentano e Battisti. Inoltre, il festival coinvolgerà l’intera rete commerciale della città, con eventi speciali organizzati da negozi, ristoranti e strutture ricettive.

I commenti

“Sono felice di annunciare il ritorno di Sbrisolona&Co, ormai un appuntamento iconico per la nostra città”, ha dichiarato Iacopo Rebecchi, assessore al commercio del Comune di Mantova. “Questa manifestazione non è solo un omaggio ai nostri dolci tipici, ma una celebrazione della storia e delle tradizioni che rendono Mantova unica”. Rebecchi invita tutti a vivere appieno questa “tre giorni magica, in cui gusto e cultura si fonderanno, facendo di Mantova la capitale italiana della pasticceria”.

Anche Carlo Zanetti, commissario straordinario della Camera di Commercio di Mantova, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Sbrisolona&Co permette di esplorare la ricchezza della pasticceria mantovana attraverso attività, spettacoli, laboratori e degustazioni”. Un impegno che si traduce nella volontà di valorizzare non solo i dolci, ma l’intera economia locale.

L’entusiasmo è condiviso da Angelica Isabella Sargenti di Confcommercio Mantova: “Anche quest’anno i negozi, i locali e le strutture ricettive della città saranno in prima linea, con eventi di grande impatto e richiamo per coinvolgere i visitatori. Siamo orgogliosi di promuovere una manifestazione che rappresenta un prezioso momento di valorizzazione per la nostra città, patrimonio Unesco”.

Il programma della manifestazione sarà ricchissimo, come confermato da Stefano Pelliciardi, amministratore di Sgp Grandi Eventi, organizzatore dell’iniziativa: “Dopo i successi degli anni scorsi, torna il festival della Sbrisolona, con oltre 40 produttori dolciari protagonisti. Tra gli eventi in programma, spicca uno showcooking speciale con Edoardo Raspelli e Antonio Santini, che racconteranno la storia e i segreti della cucina mantovana”.