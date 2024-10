Cetif, Nexi e Reply annunciano l’operatività di Banca Passadore come prima banca pilota sulla piattaforma Fideiussioni Digitali

Cetif lancia la prima piattaforma italiana per la gestione dell’intero ciclo di vita, la digitalizzazione e la notarizzazione in blockchain delle fideiussioni

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato diffuso da Ceti, Nexi e Reply.

Cetif Advisory, in collaborazione con Nexi e Reply, è lieta di annunciare che la prima piattaforma italiana per la gestione del ciclo di vita delle garanzie fideiussorie e la notarizzazione di queste su tecnologia Blockchain è operativa sul mercato da settembre 2024 e che è stata caricata la prima fideiussione sull’applicativo. Questo risultato rappresenta un traguardo significativo nel percorso di digitalizzazione del settore.

La piattaforma, frutto di anni di impegno e sviluppo, ha preso forma a partire da ottobre 2019, quando sono state identificate le principali criticità del settore delle fideiussioni, tra cui: la scarsa digitalizzazione, le frodi elevate e la gestione non strutturata. In risposta a queste sfide, tra febbraio e dicembre 2020, è stata avviata una fase di sperimentazione, con l’obiettivo di sviluppare un MVP (Minimum Viable Product) per digitalizzare le fideiussioni sulla Blockchain Corda R3 erogata da Nexi, la PayTech Europea leader nei pagamenti digitali. A questa fase hanno partecipato 29 aziende, tra cui banche, assicurazioni, associazioni e consorzi, sotto la supervisione di un comitato scientifico composto da molteplici Autorità.

Con la conclusione della fase di sperimentazione nel dicembre 2020, si è deciso di procedere all’industrializzazione della piattaforma Fideiussioni Digitali. Per raggiungere questo obiettivo, tra febbraio e luglio 2021, sono stati avviati tre cantieri di analisi, seguiti dai cantieri di sviluppo tra luglio e dicembre 2021, che hanno portato alla realizzazione della piattaforma finale, integrando approfondite analisi legali, funzionali e tecniche.

All’inizio del 2023, l’introduzione del Nuovo Codice degli Appalti ha comportato modifiche significative alla piattaforma, per allinearsi alle nuove normative ed ai requisiti dell’AGID (Agenzia per l’Italia digitale). Grazie alla circolare ANAC del 28 giugno 2024, si è poi confermata la necessità di una soluzione capace di gestire ogni fase del ciclo di vita delle fideiussioni, garantendo non solo la tracciabilità ma anche la notarizzazione su Blockchain. Questo processo innovativo di gestione del ciclo di vita e notarizzazione permette, tra le altre cose, al garante di richiedere l’accesso al 10% di sconto sulla somma garantita anche prima della scadenza della pec to pec fissata per il 31.12.2024.

Oggi, Cetif, Nexi e Reply sono orgogliose di annunciare l’operatività della prima banca pilota sulla piattaforma Fideiussioni Digitali, Banca Passadore, che dal 12 settembre 2024 è pienamente operativa in piattaforma ed ha caricato la prima fideiussione sull’applicativo, consentendo la notarizzazione delle fideiussioni su Blockchain e la possibilità di verificarne da sito pubblico la veridicità. Questo segna un passo avanti fondamentale per l’intero settore.

“Il nostro ruolo di partner tecnologico nella realizzazione della piattaforma è una conferma della nostra capacità di fornire al mercato soluzioni innovative, all’avanguardia e capaci di garantire efficienza, velocità e sicurezza – commenta Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi – I nostri investimenti in tecnologia e le nostre competenze best in class ci consentono di mettere a disposizione del mercato servizi e soluzioni che ne soddisfano le esigenze e che portano vantaggi concreti per tutta la filiera”.

“La Banca Passadore & C S.p.A. – affermano dalla direzione della Banca – esprime soddisfazione per l’avvio dell’innovativa piattaforma. La scelta di investire in questo nuovo strumento conferma la costante attenzione dedicata alle infrastrutture tecnologiche per l’offerta di servizi bancari affidabili e innovativi, con soluzioni all’avanguardia, che si propongono di integrare, con strumenti semplici ed efficienti, la relazione personalizzata con il Cliente. La Banca, caso unico in Italia per le proprie dimensioni, gestisce un sistema informatico sviluppato integralmente in house, situazione che ha certamente favorito l’adesione alla piattaforma in tempi rapidi”.

“Come partner di questo progetto siamo orgogliosi di aver messo a disposizione la nostra esperienza e competenza sia da un punto di vista funzionale che tecnologico nella creazione di una soluzione blockchain all’avanguardia, scalabile e configurabile in base alle esigenze e specificità di ciascun attore. La piattaforma che abbiamo realizzato per la digitalizzazione e certificazione delle fideiussioni non solo garantisce sicurezza e trasparenza di questo strumento, ma ne rivoluziona la gestione dell’intero ciclo di vita grazie all’immutabilità e tracciabilità offerte dalla tecnologia blockchain. Questo servizio rappresenta un passo significativo verso l’innovazione nel settore finanziario e assicurativo” commenta Roberto Tognoni, Executive Partner Reply.

“Siamo orgogliosi di vedere concretizzato il frutto di cinque anni di lavoro, ora pienamente operativo sul mercato, a supporto della digitalizzazione delle fideiussioni per le istituzioni finanziarie e le compagnie assicurative, nonché nella prevenzione delle frodi. Grazie alla nostra piattaforma, l’intero ciclo di vita delle garanzie fideiussorie può essere gestito in modo più semplice ed efficiente, con un significativo abbattimento del rischio di frodi. Come Cetif Advisory, siamo lieti di mettere a disposizione il nostro know-how e il nostro expertise, contribuendo così all’innovazione del settore.” – conclude il Prof. Federico Rajola, Presidente di Cetif Advisory.

About Cetif – Università Cattolica

Il Centro di Ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano da oltre trent’anni realizza convegni, promuove ricerche, eroga corsi Executive e Master sulle dinamiche di cambiamento strategico, organizzativo e tecnologico nei settori finanziario, bancario e assicurativo.

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.cetif.it.

About – Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

About – Nexi

Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all’Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un’Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l’economia digitale e l’intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-in-class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Solutions, Issuing Solutions e Digital Banking Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. www.nexi.it www.nexigroup.com/it

Media Relations

Cetif – Università Cattolica

Responsabile Comunicazione & Marketing

Lorenzo D’Oria

lorenzo.doria@unicatt.it

+39 3428551020

Reply

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +39 02 535761

NEXI

Daniele de Sanctis

daniele.desanctis@nexigroup.com

Mobile: +39 346/015.1000

Matteo Abbondanza

matteo.abbondanza@nexigroup.com

Mobile: +39.348/406.8858

Søren Winge

soeren.winge@nexigroup.com

Mobile: +45 29 48 26 35

Danja Giacomin

danja.giacomin@nexigroup.com

Mobile: +39.334/225.6777