Arte digitale e criptofilantropia da Christie’s: un asta oltre i confini per sostenere Unhcr (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati)

Christie’s presenta Bridging Worlds: Digital Art Beyond Borders Benefiting UNHCR, un’asta online in collaborazione con la Svizzera per l’UNHCR, che si terrà su Christie’s 3.0 dal 23 al 30 ottobre, il tutto per sostenere la criptofilantropia





Bridging Worlds mira a esplorare il potere di trasformazione dell’arte digitale nel connettere mondi, trascendere i confini e promuovere un senso di unità tra diverse pratiche artistiche. Ispirata al tema della 60esima Biennale, “Stranieri Ovunque” – “Stranieri ovunque“, l’asta presenterà una illustre schiera di artisti, tra cui Andreas Gysin, Deafbeef, Emi Kusano, Erick Calderon (Snowfro), IX Shells, Iskra Velitchkova, Mario Klingemann , Niceaunties, OONA e Sasha Stiles Inoltre, artisti digitali di tutto il mondo sono stati invitati da Erick Calderon (alias Snowfro), fondatore di Art Blocks e Cromie Squiggle, a partecipare a un invito aperto per reinterpretare Chromie Squiggle in un modo che sfidi l’idea dei confini – sia letterale che metaforico. Partecipando, gli artisti hanno contribuito a una conversazione globale per sostenere la missione dell’UNHCR di assistere le comunità sfollate in tutto il mondo.

L’open call ha generato quasi 200 proposte da tutto il mondo

L’opera vincitrice, Handle With Care di Vinnie Hager, è stata selezionata da una giuria di esperti e sarà presentata nell’asta digitale insieme agli altri artisti partecipanti. Una parte significativa del ricavato della vendita andrà a beneficio dell’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. L’UNHCR protegge le persone costrette a fuggire dalle proprie case a causa di conflitti e persecuzioni e opera in più di 130 paesi per proteggere milioni di persone fornendo supporto vitale, salvaguardando i diritti umani e aiutando i rifugiati a costruire un futuro migliore. Il progetto è stato avviato e guidato da Leila Khazaneh, appassionata collezionista di arte digitale e consulente per l’innovazione in Svizzera per l’UNHCR. L’asta è curata da Micol Ap, fondatore e CEO di VerticalCrypto Art, uno studio curatoriale web3 dedicato all’arte e alla cultura sulla blockchain, che offre consulenza per collezionisti, progetti e marchi per web3. Micol fa anche parte del consiglio curatoriale di Art Blocks e ha oltre nove anni di esperienza di lavoro nei campi della tecnologia e dell’arte. Sygnum, un gruppo bancario globale di asset digitali che lavora per rendere il valore sulla blockchain più accessibile e affidabile, è un partner che supporta la Svizzera per l’UNHCR per questa asta su Christie’s 3.0.

Criptofilantropia per sostenere cause globali

Il 24 ottobre si terrà a Ginevra un evento che riunirà organizzazioni, artisti e collezionisti. Mostrerà il potere dell’arte digitale e della criptofilantropia in Svizzera, sottolineando il valore dell’innovazione poiché la tecnologia blockchain e gli NFT assicurano nuove strade per sostenere cause umanitarie globali.