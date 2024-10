Montepremi Six Kings Slam: quanto guadagna chi vince? E chi partecipa? Mai così tanti soldi nella storia del tennis

Oggi le semifinali del Six Kings Slam tra Djokovic e Sinner e tra Nadal e Alcaraz. In palio il montepremi più alto della storia del tennis. Quando e dove vedere le partite?

Djokovic contro Sinner, Alcaraz contro Nadal. Stanno per andare in scena le semifinali del Six Kings Slam, il torneo saudita in corso fino al 19 ottobre. Dovrebbe essere solo una tre giorni di esibizione (non si assegneranno punti Atp), ma il montepremi è il più ricco mai visto nella storia del tennis, dove di soldi ne circolano comunque tanti. Nemmeno i quattro Slam ufficiali possono competere, per non parlare dei vari Masters. Ma l’Arabia Saudita ha deciso di non badare a spese per accaparrarsi i migliori atleti in circolazione ed entrare nel circuito del tennis che conta. E infatti in campo stanno scendendo 4 dei Top10 (nell’ordine Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev) più Rafa Nadal e Holger Rune. Il gotha del tennis mondiale.

Montepremi Six Kings Slam: quanto guadagna chi vince?

Tenetevi forte perché le cifre sono da capogiro: chi vince il Six Kings Slam guadagna 6 milioni di dollari. A tanto ammonta il montepremi messo a disposizione da Riyad. Tanto per fare un confronto: vincendo lo Us Open e l’Australian Open, Jannik Sinner si è portato a casa, rispettivamente, 3,6 e 2,2 milioni di dollari, mentre Carlos Alcaraz trionfando a Wimbledon e al Roland Garros ha guadagnato, rispettivamente, 3,6 e 2,7 milioni di dollari.

Solo le Atp Finals possono in qualche modo competere. Al vincitore vanno 4,8 milioni di dollari, ma a una sola condizione: non perdere nemmeno una partita, altrimenti il montepremi scende a 2,2 milioni. Prendendo invece in considerazione le altre esibizioni, la Laver Cup mette in palio un montepremi pari a 2,25 milioni di dollari, che però deve essere suddiviso tra i 12 giocatori dei Team Europe e World.

Montepremi Six Kings Slam: quanto guadagna chi partecipa?

I 6 milioni andranno solo al vincitore, ma gli altri cinque partecipanti potranno comunque consolarsi adeguatamente. Giocando un massimo di tre partite guadagnano infatti 1,5 milioni di dollari. Una cifra che vale senza dubbio la trasferta.

Semifinali Six Kings Slam: quando e dove vederle

Venerdì 17 ottobre è il giorno delle semifinali. Alle 18.30 tocca a Novak Djokovic e Jannik SInner, mentre in serata (dopo le 20) potremo assistere al derby spagnolo tra il maestro ormai avviato verso il ritiro, Rafa Nadal, e l’allievo Carlos Alcaraz.

Dove vedere le semifinali del Six Kings Slam? I match saranno trasmessi in diretta TV sui canali di Sky Sport e Supertennis (canale 64 del digitale), e in streaming sulle piattaforme Dazn, Now e Supertennis.

Le finali si giocheranno invece domenica 19. Alle 18 quella per il terzo-quarto posto, alle 20 la finalissima che decreterà il vincitore che porterà a casa il ricco montepremi.