Trump-Zelensky, uno scatto e tante speranze: “Incontro costruttivo” a San Pietro. Poi il saluto a quattro con Starmer e Macron

Un incontro “costruttivo” nel nome della pace, durato 15 minuti, quello tra Zelensky e Trump, da soli, tra le navate della Basilica di San Pietro. L’annuncio della presidenza ucraina: oggi si rivedranno ancora

Nel nome della pace, nel giorno dei funerali di Papa Francesco a Roma. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky si sono incontrati per circa 15 minuti in Vaticano e hanno concordato di incontrarsi nuovamente più tardi lo stesso giorno per ulteriori colloqui. Lo ha dichiarato un portavoce di Zelensky citato da Reuters. L’incontro ha avuto luogo nella Basilica di San Pietro, ha aggiunto il portavoce. Le foto pubblicate dall’ufficio del leader ucraino mostravano i due uomini seduti uno di fronte all’altro al centro di una sala marmorea, senza nessuno dei loro assistenti nelle vicinanze.

Zelensky, inoltre, ha avuto un incontro a quattro a margine dei funerali del Papa con Trump, Emmanuel Macron e Keir Starmer.

A tal proposito, la presidenza ucraina ha diffuso alcune foto dell’incontro: due scatti mostrano i due presidenti – Zelensky e Trump – seduti l’uno davanti all’altro, mentre un’altra foto riprende Trump e Zelensky in piedi con il presidente francese Macron con una mano sulla spalla del presidente ucraino e il premier britannico Starmer mentre parlano fra loro.

L’incontro Trump e Zelensky a margine dei funerali di Papa Francesco è stato “costruttivo“. A scriverlo, su Telegram, è stato Andryi Yermak, capo dell’ufficio presidenziale ucraino. Ma non è tutto: un breve colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Trump si è svolto al termine del funerale di Papa Francesco.