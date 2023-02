Transizione ecologica: Intesa Sanpaolo e Enel X insieme a sostegno delle imprese agricole

Le due aziende mettono in campo le loro competenze per aiutare gli agricoltori nel realizzare pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbricati

Intesa Sanpaolo e Enel X hanno firmato un accordo per aiutare le piccole imprese agricole italiane per realizzare parchi fotovoltaici.

L’obiettivo della collaborazione è favorire l’adozione di modelli di economia circolare tramite la produzione e l’approvvigionamento energetico sostenibile da parte delle imprese agricole, in linea con gli obiettivi della missione del PNRR volta alla transizione ecologica.

Sostenere gli agricoltori italiani nella rivoluzione verde

Le due aziende, nel rispettivo ambito di competenza, sosterranno le pmi nel partecipare ai bandi del PNRR per ottenere fondi che aiuteranno gli agricoltori per interventi di acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbricati.

Intesa Sanpaolo si occuperà di supportare con soluzioni ad hoc le imprese nella realizzazione dei progetti mentre Enel X aiuterà le imprese a dotarsi di impianti fotovoltaici da realizzare offrendo servizi di consulenza tecnica e progettuale.



“Siamo orgogliosi di poter mettere le nostre competenze e i nostri servizi a disposizione delle imprese e più in generale del Paese, per accelerare la transizione energetica e rendere la nostra agricoltura sempre più sostenibile e competitiva” ha affermato Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia.



“Ancora una volta siamo orgogliosi di lavorare al fianco di Enel X e in sinergia con la Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo per un accordo virtuoso che contribuirà alla trasformazione in chiave sostenibile del settore agricolo nazionale” ha dichiarato Richard Zatta, Responsabile Global Corporate della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.