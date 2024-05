Tiffany & Co. vince asta record per negozio in Galleria a Milano. Ecco quanto pagherà al Comune

La celebre maison di gioielli di New York pagherà al Comune di Milano un canone annuo di 3,6 milioni di euro per uno spazio di 174 metri quadrati, precedentemente occupato da Swarovski. L’asta ha visto 27 rilanci e ha segnato un nuovo record per il canone di locazione nella Galleria

Tiffany&Co, celebre maison di gioielli di New York, ha vinto un’asta senza precedenti per un negozio nella rinomata Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Pagherà al Comune un canone annuo di 3,6 milioni di euro, corrispondenti a 20.600 euro al metro quadrato, per un’area commerciale di 174,5 metri quadrati. Questa cifra supera di sette volte la base d’asta di 506.000 euro, segno dell’importanza e del prestigio di avere uno store all’interno di una delle location di moda più ambita al mondo. Nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, infatti, i marchi di lusso competono strenuamente per ottenere la concessione degli spazi di proprietà comunale.

Dal 2021 parte del gruppo LVMH, Tiffany&Co si approprierà delle vetrine sull’Ottagono centrale, precedentemente occupate da Swarovski.

Asta da record con 27 rilanci

Tiffany ha prevalso contro 10 marchi di lusso, partecipando a un’asta che ha registrato 27 rilanci prima della chiusura finale.

Partenza con un’offerta base di 506 mila euro e rilanci minimi di 50 mila euro ogni tre minuti. Damiani apre le danze con 600 mila euro, seguito da Jill Sander con un milione, poi Valentino con un milione e 400 mila. Swatch fa un balzo fino a 3 milioni. Tiffany e Samsonite entrano in gioco superando i tre milioni. Prada e Tiffany si contendono l’asta, aumentando di 50 mila euro alla volta. Tiffany arriva a 3 milioni e 600 mila euro, battendo Prada. L’asta termina dopo poco più di due ore, con Palazzo Marino che incassa 3 milioni e 600 mila euro all’anno per 18 anni.

La vittoria di Tiffany dopo 27 rilanci ha fatto salire il valore del canone di concessione per un negozio nel complesso monumentale oltre i 20.000 euro al metro quadrato, segnando un nuovo record. Al momento solo un picco e non una media come in altre strade del mondo.

“Lo spazio in Galleria Vittorio Emanuele II è in una posizione strategica per Tiffany & Co.” ha detto Michela Grandi, managing director Southern Europe Tiffany & Co “All’interno del nuovo store si potranno trovare le iconiche collezioni del brand. Con l’apertura del nuovo store in via Montenapoleone e dello spazio in Galleria, il 2025 sarà un anno straordinario per Tiffany & Co. in Italia”.

In Galleria non sarà il primo negozio di Tiffany & Co a Milano. La maison aveva già un punto vendita in via della Spiga. Nel 2017, hanno inaugurato un flagship store sontuoso su Piazza Duomo, il più grande in Europa del brand all’apertura, con uno spazio di 1000 mq. In programma c’è anche l’apertura di uno store anche in Via Monte Napoleone.

Il meccanismo d’asta

L’asta ha segnato anche un record di partecipazione, essendo quella con il maggior numero di partecipanti tra tutte quelle bandite da Palazzo Marino per i locali della Galleria. Questo meccanismo d’asta è stato introdotto dal Comune nel 2019 per il rinnovo delle concessioni degli spazi più prestigiosi della Galleria, compresi i negozi sull’Ottagono e le prime tre vetrine adiacenti sui quattro bracci.

Fino ad ora, cinque negozi sono stati aggiudicati tramite questa procedura: Armani, Fendi, Dior, Santoni e Loro Piana.