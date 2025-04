Thales annuncia 8.000 nuove assunzioni nel 2025 e rilancia la mobilità interna con “Learning Company”

Le assunzioni si concentreranno su ingegneria, tecnologia e posizioni industriali, distribuite globalmente. Il programma “Learning Company” offrirà opportunità di crescita e mobilità internazionale a migliaia di dipendenti

Thales prevede di effettuare 8.000 nuove assunzioni a livello globale nel 2025, un passo importante per supportare la crescita nei suoi principali settori di business: difesa, aerospazio e sicurezza informatica. Circa il 40% delle posizioni sarà destinato a ruoli ingegneristici, tra cui ingegneria del software, dei sistemi, sicurezza informatica, intelligenza artificiale e gestione dei dati. Il restante 25% riguarderà posizioni industriali, come tecnici, operatori e ingegneria industriale.

Le assunzioni saranno distribuite globalmente: circa 3.000 in Francia, più di 1.000 nel Regno Unito, 500 nei Paesi Bassi, 400 negli Stati Uniti e 400 in Australia. In Europa centrale sono previsti circa 300 nuovi ingressi, 250 in India, 200 in Germania e 150 in Africa e Medio Oriente.

Il programma di mobilità internazionale “Learning Company”

Un aspetto centrale nel piano di assunzioni di Thales per il 2025 è il programma di mobilità internazionale Learning Company, che coinvolgerà oltre 4.000 dipendenti in opportunità di mobilità funzionale e geografica. Questo programma permette ai collaboratori di ampliare le proprie competenze lavorando in contesti diversi, sia dal punto di vista funzionale che geografico, favorendo così la crescita professionale all’interno dell’azienda.

Negli ultimi tre anni, l’azienda ha investito considerevolmente in questo programma, creando 13 accademie settoriali che coprono aree come intelligenza artificiale, cybersecurity e radar, e 18 accademie funzionali che si occupano di discipline come software, hardware, sistemi, industria e gestione dei progetti. Entro la fine del 2025, l’azienda prevede di aumentare il numero di accademie a oltre 35, ampliando le opportunità di formazione e sviluppo per i propri dipendenti.

Nel 2024, circa il 90% dei dipendenti globali di Thales ha ricevuto formazione attraverso queste accademie. Inoltre, l’azienda ha avviato diverse iniziative per attrarre giovani talenti, coinvolgendo oltre 150mila giovani in eventi di sensibilizzazione. Nel 2025, in Francia, l’azienda prevede di ospitare più di 3.000 tirocinanti e apprendisti, con la possibilità per circa il 25% di loro di essere assunti con contratti a tempo determinato o indeterminato.

Diversità e inclusione

Le politiche di diversità e inclusione rimangono una priorità per Thales. Nel 2024, circa il 30% delle nuove assunzioni a livello globale sono donne, e l’azienda ha raggiunto un traguardo importante: il 61,5% dei suoi comitati esecutivi include almeno quattro donne. Il colosso francese punta a raggiungere il 75% entro il 2026. Inoltre, Thales ha recentemente firmato un nuovo accordo per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità, con un tasso di occupazione in Francia che sfiora il 7%.