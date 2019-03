Svolta Tesla: vendite Model 3 solo online per ridurre i costi

“Non c’è altro modo per ottenere i risparmi previsti”, ha ammesso il fondatore Elon Musk, stimando in 5-6% il taglio delle spese – I clienti avranno una settimana per cambiare idea e restituire le vetture comprate se non ne sono soddisfatti – Il prezzo fissato a 35.000 dollari – VIDEO.

La nuova trovata di Elon Musk è la vendita solo online: la società da lui fondata, Tesla, ha finalmente lanciato la berlina pensata per il mercato di massa, la Model 3, e il visionario manager ha deciso che a partire da adesso le vendite del gruppo verranno realizzate solo online, il che consentirà un risparmio del 5-6% sui costi. Niente contatto fisico con l’automobile prima dell’acquisto, dunque, ma Musk ha pensato anche a questo: i clienti avranno una settimana per cambiare idea e restituire le vetture comprate se non ne sono soddisfatti.

Le vendite solo online rappresentano una drastica svolta per l’azienda, che ancora fino a pochi mesi fa scommetteva pienamente sui suoi punti vendita al dettaglio. Nel giugno 2017, ad esempio, Elon Musk si era impegnato ad aumentare il numero di negozi, e nel quarto trimestre 2018 Tesla ha dichiarato di aver recentemente aperto 27 nuovi negozi, portando a 378 il numero totale di punti vendita e centri di assistenza. La maggior parte di questi per forza di cose adesso chiuderà. Resteranno solo alcuni flagship stores in luoghi turistici e molto frequentati nei centri urbani. “Non c’è altro modo per ottenere i risparmi previsti”, ha ammesso Musk che tuttavia non si aspetta un impatto immediato dalla mossa nei conti del primo trimestre 2019.

“Sono successe molte cose nel primo trimestre – ha detto il fondatore di Tesla -, abbiamo avuto oneri una tantum e diversi problemi sui mercati di Europa e Cina. Per questo non ci aspettiamo di essere profittevoli nel primo, ma nel secondo trimestre sì”. La Model 3, che dovrà finalmente far uscire Tesla da un mercato di nicchia, avrà un prezzo di partenza di 35 mila dollari, ed arriva quasi tre anni dopo che la società aveva iniziato a raccogliere gli ordini. Per raggiungere un pubblico più vasto, il prezzo è stato abbassato per la terza volta: fino a pochi mesi fa costava ancora 42.900 dollari.

La nuova versione, per così dire low cost, ha un tettuccio di vetro, una percorrenza media di 220 miglia (354 chilometri), una velocità massima di 130 miglia all’ora (209 km all’ora) e può passare da zero a 60 miglia in 5,6 secondi. Con 2.000 dollari in più, Tesla offre una versione con una capacità di percorrenza di 240 miglia (386 chilometri) e una velocità massima di 140 miglia all’ora (225 chilometri all’ora) e optional come i sedili riscaldati.