Superlega, anche il Tribunale di Madrid contro Uefa e Fifa: “Impediscono la concorrenza”

Calcio, un’altra storica sentenza dopo il parere della Corte di giustizia europea dello scorso dicembre. Stavolta però Uefa e Fifa possono andare in appello

La Superlega segna un altro gol vincente, questa volta sul terreno di casa a Madrid. Dopo la storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, anche il Tribunale di Madrid conferma l’abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa. Secondo la giustizia spagnola, entrambi gli organismi hanno ostacolato la libera concorrenza opponendosi alla Superlega, il torneo che vuole organizzare Florentino Pérez attraverso la società A22. Il Tribunale ha ordinato alle due organizzazioni calcistiche di smettere di comportarsi in modo anticoncorrenziale, eliminando restrizioni ingiustificate e sproporzionate che violano gli articoli 101 e 102 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.

Anche il tribunale di Madrid apre alla Superlega

È importante ricordare che la Superlega si è rivolta al Tribunale di Madrid in risposta alle minacce di sanzioni da parte di Fifa e Uefa ai club fondatori del torneo. Inoltre, la stessa Superlega aveva richiesto un parere alla Corte di Giustizia Europea, il cui verdetto, reso pubblico lo scorso dicembre, non era appellabile. Questa nuova sentenza mette in discussione le normative delle federazioni internazionali, e potrebbe essere un passo avanti verso la concretizzazione del torneo, finora solo sulla carta. Ma la partita non è ancora finita: Uefa e Fifa stavolta hanno 20 giorni per fare appello alla corte provinciale di Madrid.