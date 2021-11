Sparkle 2022: Guida ai migliori spumanti italiani (da conservare per i brindisi delle feste natalizie)

Novantacinque etichette premiate con le cinque sfere, il top dell’annata spumantistica. Dieci spumanti selezionati da Mondo Food indipendente dal prezzo che non temono confronti. Il successo delle bollicine italiane: prodotte un miliardo di bottiglie

Vola lo spumante italiano: in un anno sono state prodotte 1 miliardo di bottiglie, per l’esattezza 998 milioni di pezzi (dati Icqrf) con un aumento del 17 per cento rispetto alla produzione dell’annualità precedente. “Un fatto unico nel panorama mondiale – afferma Francesco D’Agostino direttore di Cucina & Vini e curatore della guida – Sparkle, l’autorevole Guida degli spumanti italiani – sintomo di un successo internazionale destinato a consolidarsi e ad allargarsi a tutti i territori produttivi. Bere bollicine è una tendenza ed è anche diventata una moda, arrivando a svincolare lo spumante secco dal confinamento a prodotto da festeggiamento, portandolo definitivamente nel suo alveo naturale, dall’aperitivo alla tavola. Fenomeno questo che negli ultimi cinque anni ha avuto un’accelerazione forte”.

Con queste premesse- e soprattutto in vista delle feste di Natale e Capodanno – è forte l’interesse degli appassionati per la presentazione di Sparkle che sabato 27 novembre proporrà presso l’hotel The Westin Excelsior di Via Vittorio Veneto, a Roma 200 spumanti in degustazione, fra cui le 95 migliori etichette di bollicine italiane premiate quest’anno con le “cinque sfere” tra le circa 900 presenti in guida.





La regione più rappresentata è la Lombardia, grazie ai 37 riconoscimenti ricevuti per lo più da vini appartenenti alla denominazione Franciacorta DOCG; a quota 20, il Trentino, con soli Trento DOC; segue, con 17 premi, il Veneto, a stragrande maggioranza Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG; poi Piemonte (7), Alto Adige (4), Puglia (3), Abruzzo (2) e, con una cantina a testa, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Sicilia.

Fra questi Mondo Food segnala una selezione di vini di eccezionale qualità che possono sicuramente competere con vini più blasonati. Incredibilmente per quanto riguarda il prezzo si va dai 200 euro per quelli riserva più importanti fino ai 18 euro del Valdobbiadene Adami metodo Martinotti prodotto a Colbertaldo di Vidor (Treviso), ai 19 euro del Prosecco Marramiero un metodo classico dall’eccezionale rapporto qualità prodotto a Rosciano in Abruzzo

Ecco i top Ten consigliati da Mondo Food:

Franciacorta Riserva Palazzo Lana Extrême Extra Brut 2010 Guido Berlucchi

Alta Langa Riserva Blanc de Noirs Vigna Gatinera Pas Dosé Brut Nature 2014 Fontanafredda

Franciacorta Cuvée Prestige R.S. 33a Edizione Extra Brut Ca’ del Bosco

Franciacorta Eronero Extra Brut 2013 Ferghettina

Garda Chardonnay Extra Brut 2009 Perla del Garda

Trento Riserva 1673 Extra Brut 2013 Cesarini Sforza

Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Rosé Extra Brut 2009

Alto Adige 600 Blanc de Blancs Pas Dosé 2015 Cantina Kurtatsch

Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino Asciutto 2020 Adami

Brut Marramiero

“Frutto di sei mesi di degustazioni – sottolinea Francesco D’Agostino – Sparkle 2022 tratteggia un quadro della qualità del mondo delle bollicine italiane molto confortante. In venti anni di cronaca sono stati analizzati e raccontati tutti i fenomeni spumantistici del Paese attraverso l’assaggio delle loro espressioni in bottiglia, registrando una crescita molto importante, accompagnata da un allargamento, non prevedibile venti anni fa, della base delle aziende coinvolte nella produzione.

Dalle ore 14.00 alle 22.00 di sabato 27 novembre i saloni del The Westin Excelsior ospiteranno una grande degustazione di oltre 200 grandi spumanti secchi italiani, tra quelli presenti in guida. In abbinamento una selezione di prodotti street food di tre realtà della Capitale: le creazioni di pesce crude e cotte di Meglio Fresco Pescheria, una vasta scelta di bontà italiane tra salumi, formaggi, i maritozzi gourmet de Il Maritozzo Rosso e molto altro selezionate da Eccefood, uno shop online di prodotti agroalimentari italiani. Tutte le info su come partecipare ed elenco delle aziende presenti su www.cucinaevini.it.

Spumanti premiati con le Cinque sfere di Sparkle 2022:

Valle D’Aosta

Monchoisi Brut Institut Agricole Régional

Piemonte

Alta Langa Blanc de Noirs Pas Dosé 2014 Giulio Cocchi

Alta Langa Riserva Zero Pas Dosé 2015 Enrico Serafino

Alta Langa Riserva Blanc de Noirs Vigna Gatinera Pas Dosé Brut Nature 2014 Fontanafredda

Alta Langa Riserva Cuvée 60 Mesi Brut 2012 Gancia

Alta Langa Riserva Sessantacinque Mesi Pas Dosé 2014 Ettore Germano

Alta Langa Pas Dosé 2017 Rizzi

Soldati La Scolca D’Antan Brut 2009 La Scolca

Lombardia

Franciacorta Naturae Edizione 2017 Barone Pizzini

Franciacorta ’61 Nature 2014 Guido Berlucchi

Franciacorta ’61 Rosé Nature 2014 Guido Berlucchi

Franciacorta Riserva Palazzo Lana Extrême Extra Brut 2010 Guido Berlucchi

Franciacorta Boschedòr Extra Brut 2016 Bosio

Franciacorta Cuvée Prestige R.S. 33ma Edizione Extra Brut Ca’ del Bosco

Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Dosage Zéro 2011 Ca’ del Bosco

Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Rosé Extra Brut 2011 Ca’ del Bosco

Franciacorta Riserva del Ventennale Brut 2011 Cascina San Pietro

Franciacorta CruPerdu Grande Annata Extra Brut 2011 Castello Bonomi

Franciacorta Pas Dosé Corte Aura

Franciacorta Riserva Decem Annis Pas Dosé 2009 Derbusco Cives

Franciacorta Eronero Extra Brut 2013

Ferghettina Franciacorta Riserva 33 Pas Dosé 2013

Ferghettina Franciacorta Satèn 2017

Ferghettina Franciacorta Satèn 2016

Franca Contea Franciacorta Riserva Francesco Battista Dosaggio Zero 2011

I Barisei Franciacorta Zero

La Fiorita Franciacorta Riserva Secolo Novo Dosage Zéro 2012

Le Marchesine Franciacorta Riserva Valentino Maiolini Brut 2011

Majolini Franciacorta Satèn

Majolini Franciacorta Superno Dosaggio Zero

Marzaghe Franciacorta Riserva Døm Dosaggio Zero 2013

Mirabella Franciacorta Gualberto Dosaggio Zero 2011

Ricci Curbastro Franciacorta Dosaggio Zero 2016

Santus Franciacorta Comarì del Salem Extra Brut 2014

Uberti Franciacorta Magnificentia Satèn 2017

Uberti Franciacorta Francesco I Rosé Brut

Uberti Franciacorta Extra Blu Extra Brut 2016

Villa Franciacorta Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Caristoro Extra Brut

Fiamberti Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Vergomberra Extra Brut 2016

Bruno Verdi Luogo d’Agosto Brut Nature

Alessio Brandolini Moratti Cuvée ‘More Pas Dosé

Castello di Cigognola Gianfranco Giorgi Classico Brut

Giorgi Nature

Monsupello Pinot Nero Brut

Rossetti & Scrivani Garda Chardonnay Extra Brut 2009 Perla del Garda

Trentino

Trento Domini Nero Brut 2015

Abate Nero Trento Riserva Cuvée dell’Abate Brut 2010

Abate Nero Trento Riserva Graal Brut 2014

Altemasi Trento Riserva Pas Dosé 2014

Balter Trento Riserva 1673 Extra Brut 2013

Cesarini Sforza Trento Riserva Aquila Reale Brut 2011

Cesarini Sforza Trento Riserva Piancastello Brut 2016

Endrizzi Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Extra Brut 2010

Ferrari Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Rosé Extra Brut 2009

Ferrari Trento Riserva Perlé Nero Extra Brut 2013

Ferrari Trento Riserva del Fondatore 976 Brut 2010

Letrari Trento Riserva Dosaggio Zero 2015

Letrari Trento Riserva Dosaggio Zero 2017

Maso Martis Trento Riserva Madame Martis Brut 2011

Maso Martis Trento Brut Nature 2015

Moser Trento Riserva 8040 Extra Brut 2012

Pedrotti Trento Riserva Erminia Segalla Extra Brut 2013

Pisoni Trento Riserva Alpe Regis Pas Dosé 2015

Rotari Trento Riserva Flavio Brut 2013

Rotari Trento Maso Nero Brut 2017

Zeni

Alto Adige

Alto Adige Talento Cuvée Marianna Extra Brut

Arunda Alto Adige Talento Riserva Extra Brut 2015

Arunda Alto Adige 600 Blanc de Blancs Pas Dosé 2015

Cantina Kurtatsch Alto Adige Riserva 1919 Extra Brut 2015

Kettmeir

Veneto

Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino Asciutto 2020

Adami Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Col Credas Extra Brut 2020

Adami Valdobbiadene Rive di Soligo Mas de Fer Extra Dry 2020

Andreola Valdobbiadene Sesto Senso Dry 2020

Andreola Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collalto Extra Dry 2020

BiancaVigna Valdobbiadene Prosecco Superiore Ius Naturae Brut 2020

Bortolomiol Valdobbiadene Prosecco Superiore BandaRossa Special Edition Extra Dry 2020

Bortolomiol Valdobbiadene Prosecco Superiore Cruner Dry

Le Colture Conegliano Valdobbiadene 20.10 Extra Dry 2020

Le Manzane Conegliano Prosecco Superiore Rive di Manzana Springo Bronze Dry 2020

Le Manzane Valdobbiadene Prosecco Superiore Il Soller Extra Dry

Marsuret Valdobbiadene Prosecco Superiore Giustino B. Extra Dry 2020

Ruggeri Valdobbiadene Prosecco Superiore Fortunato Dry 2020

Terre di San Venanzio Fortunato

Valdobbiadene Prosecco Superiore Uvaggio Storico Dry

Val d’Oca Valdobbiadene Superiore di Cartizze Cuvée Viviana Dry

Valdo Valdobbiadene Superiore di Cartizze La Rivetta Brut

Villa Sandi Lessini Durello Riserva Cuvée Augusto Extra Brut 2014

Dal Cero

Emilia Romagna

Brut Nature 2015

Francesco Bellei & C.

Marche

Madreperla Edizione Zero Brut 2010

Lazio

Alaenne Brut

Vigne del Patrimonio

Abruzzo

Brut Marramiero

Rosé Brut Marramiero

Puglia

Daunia Bombino Bianco RN Brut 2017

d’Araprì Daunia Sansevieria Rosé Brut 2017

d’Araprì

Salento Simona Natale Rosato Dosaggio Zero 2017

Gianfranco Fino

Sicilia

Etna Gaudensius Blanc de Noir Brut Firriato