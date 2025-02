Silvia Onofri nuovo ceo di Miu Miu: la scelta per guidare il brand del gruppo Prada, ecco chi è

La guida del secondo brand più importante del gruppo Prada era vacante da settembre, dopo l’uscita di Benedetta Petruzzo, passata a Christian Dior Couture. Onofri assumerà la carica a partire dal 26 febbraio

Il gruppo Prada ha annunciato la nomina di Silvia Onofri come nuova ceo di Miu Miu. Con una carriera consolidata nel settore del lusso, Onofri entra in azienda in un momento di forte crescita per il brand, che sta vivendo un periodo di grande successo sia sul piano creativo che commerciale. Assumerà ufficialmente l’incarico il 26 febbraio 2025.

Onofri vanta un’esperienza consolidata in realtà prestigiose come Bulgari, Bally e, più recentemente, VF Corporation, dove ha dimostrato una visione strategica capace di trasformare e valorizzare i marchi sotto la sua guida.

La guida di Miu Miu era vacante dallo scorso settembre, a seguito dell’uscita di Benedetta Petruzzo, passata a Christian Dior Couture. Il cambio ai vertici avviene in un momento particolarmente favorevole per Miu Miu, il secondo marchio più importante del Gruppo Prada, che nel 2024 ha registrato una crescita eccezionale, con vendite quasi raddoppiate tra gennaio e settembre rispetto all’anno precedente.

Silvia Onofri: ecco chi è

Silvia Onofri vanta una lunga esperienza nel mondo del lusso, che l’ha vista crescere all’interno di aziende di grande prestigio. Il suo percorso professionale è iniziato nel 2000, quando è entrata in Bulgari come marketing e product manager. La sua carriera ha preso slancio dal 2008 con l’ingresso in Bally, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino ad assumere il ruolo di ceo per l’area Emea e successivamente di Chief Commercial Global Wholesale. In questo periodo, Onofri ha guidato il marchio verso un’espansione internazionale, affrontando con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Nel 2023, Onofri ha intrapreso una nuova sfida come Brand President per Napapijri all’interno di VF Corporation, dove ha guidato la trasformazione del marchio, rinnovandone l’immagine e il posizionamento sul mercato. Un’esperienza che ha consolidato ulteriormente le sue capacità di leadership e la sua visione strategica, elementi che ora mette al servizio di Miu Miu.

Onofri ha una solida formazione accademica, con un master in Economia e Commercio conseguito all’Università La Sapienza di Roma, e corsi di specializzazione alla London School of Economics e alla Greenwich University.

I conti di Prada e di Miu Miu: una crescita costante

Nonostante le difficoltà del settore, in particolare il rallentamento del mercato cinese, il Gruppo Prada ha registrato ottimi risultati finanziari. Nel 2024, la maison fondata da Miuccia Prada ha visto i ricavi crescere del 18% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo i 3,82 miliardi di euro, a conferma della solidità del gruppo.

Tra i marchi, Miu Miu si distingue per una crescita straordinaria. Il brand ha registrato un aumento delle vendite del 58,2% nel primo semestre 2024 rispetto al 2022 e un eccezionale +97% nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il successo è il risultato di diversi fattori: una forte identità creativa, un’esecuzione strategica efficace e una domanda globale in costante crescita. L’estetica ribelle e innovativa di Miu Miu continua ad affascinare il pubblico, con un aumento del 30% delle ricerche online nell’ultimo trimestre.

La strategia di espansione del gruppo prevede un ulteriore sviluppo della rete retail, con un incremento del 10-15% della superficie di vendita dedicata a Miu Miu nel 2025. A gennaio è partita la nuova campagna Primavera/Estate 2025, pensata per consolidare la sua presenza sul mercato e intercettare nuovi segmenti di pubblico.