Sicilia Express per Pasqua: biglietti, prezzi, orari e fermate del treno che dal Piemonte va in Sicilia

Un collegamento per i siciliani che rientrano a casa per le festività: partenza il 17 aprile da Torino, ritorno il 26 aprile. Biglietti in vendita dal 5 aprile

Dopo il successo dell’esordio a dicembre, il Sicilia Express torna sui binari per le festività pasquali. Il treno, realizzato da Fs Treni Turistici Italiani in collaborazione con la Regione Siciliana, offre un collegamento diretto tra il Piemonte e la Sicilia, pensato per i siciliani che vivono al Nord per studio o lavoro.

Il Sicilia Express partirà da Torino il 17 aprile, con fermate a Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma, per poi proseguire fino a Palermo e Siracusa. Il viaggio di ritorno è previsto per il 26 aprile.

A bordo dell’Espresso turistico di Fs, i passeggeri potranno assistere a performance artistiche, degustazioni e momenti dedicati alla cultura siciliana. Il servizio offre sia posti a sedere in scompartimenti da sei, sia cuccette per un viaggio più confortevole. Inoltre, due carrozze ristorante permetteranno ai viaggiatori di gustare una cena in un’atmosfera accogliente e conviviale.

Sicilia Express: orari, fermate e prezzi

La partenza da Torino Porta Nuova è prevista per le 12:30 del 17 aprile. Il treno effettuerà fermate a:

Milano Porta Garibaldi (14:10)

Parma (15:42)

Modena (16:20)

Bologna Centrale (16:55)

Firenze S.M. Novella (18:13)

Roma Tiburtina (22:32)

Salerno (1:26)

Villa San Giovanni (5:33)

Dopo il traghettamento sullo Stretto di Messina, il convoglio si dividerà in due sezioni:

Direzione Palermo, con fermate a Messina, Milazzo, Cefalù, Termini Imerese e arrivo a Palermo Centrale alle 11:36

Direzione Siracusa, con fermate a Taormina, Catania, Augusta e arrivo a Siracusa alle 11:23

Le tariffe partono da 29,90 euro per un posto a sedere in scompartimento da sei o cuccetta. I biglietti saranno disponibili da sabato 5 aprile sul sito e attraverso tutti i canali Trenitalia: app Trenitalia, biglietterie, distributori self-service e agenzie di viaggio.