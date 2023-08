Scadenze fiscali agosto: sono 188, si riparte il 21. Irpef, Iva e addizionali, ecco quali sono

Un altro tax day è previsto per il 31, quando si concentreranno altri 40 versamenti relativi alle imposte sui redditi. Ecco le scadenze fiscali di agosto

Estate finita per il Fisco. Dopo la pausa ferragostana si riaffacciano le prima scadenze fiscali: si riparte oggi, lunedì 21 agosto, con 148 versamenti, poi il 31 agosto, toccheranno ad altri 40 versamenti relativi alle imposte sui redditi. Per un totale di 188 scadenze in 10 giorni. Dall’Iva all’Irpef, dall’Ires all’Irap passando per la cedolare secca, vediamo quali sono le urgenze fiscali di agosto.

Le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap e cedolare secca)

In cima alla lista c’è l’appuntamento clou tra sistema erariale e contribuente: il pagamento delle imposte dirette per chi ha scelto di rateizzare. Dall’Irpef e arrivando poi alle varie addizionali previste nei singoli territori, alla cedolare secca e, per il mondo imprenditoriale, anche Ires e Irap. Per i sostituti d’imposta sono previsti ben 30 versamenti di ritenute alla fonte operate nel mese precedente: dalle ritenute su interessi e redditi di capitale vari, fino a quelle che riguardano premi e vincite.

Gli adempimenti Iva

Tra i principali appuntamenti c’è quello dell’Iva per chi ha scelto la soluzione trimestrale, chiamati a versare l’imposta dovuta per il secondo trimestre 2023 con una maggiorazione dell’1%. L’Iva attenderà al varco anche i contribuenti mensili, per la liquidazione e il versamento dell’imposta relativa a luglio.

Versamenti Inps

Scade oggi anche la seconda rata dei contributi fissi Inps per artigiani e commercianti (aliquote rispettivamente di 24% e del 24,48%, mentre per i collaboratori under 21 l’aliquota è del 23,25% per gli artigiani e del 24,73% per i commercianti).

I soggetti Isa

Il 21 agosto chiama in cassa anche i soggetti Isa e ai contribuenti che applicano il regime forfettario e che hanno scelto di versare le imposte sui redditi a rate con maggiorazione dello 0,40%. Per loro si tratta della seconda rata.

Prossime scadenze fiscali

Le scadenze per la mensilità corrente non si esauriscono con il solo appuntamento di oggi. Come accennato, resta in agguato resta un’altra tornata di versamenti che il contribuente dovrà fronteggiare da qui a fine agosto. In questo caso le voci alle quali si dovrà pensare sono altre 40, anch’esse legate alla liquidazione delle imposte relative all’anno 2022 (con in più l’aggiunta del primo acconto 2023), per le quali è stato richiesto il pagamento rateizzato. Mentre, il 25 agosto tocca all’invio degli elenchi intrastat per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile (il mese da considerare è quello di luglio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di soggetti Ue).