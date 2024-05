Sanlorenzo, ricavi e utili in crescita nel primo trimestre, confermata la guidance. Titolo in rialzo

Il risultato netto di gruppo è salito del 14,3% a 19,7 milioni, mentre i ricavi netti ammontano a 194,8 milioni (+6%). Ferruccio Rossi nuovo Ceo di Sanlorenzo Monaco group

Utili e ricavi in crescita nel primo trimestre per Sanlorenzo che mostra risultati solidi alla prova dei conti. Il titolo, quotato sull’Euronext Star Milan, guadagna oltre il 2% del suo valore a fronte di del -0,3% dell’indice di riferimento.

La trimestrale di Sanlorenzo

La società ligure specializzata nella produzione di yacht ha archiviato i primi tre mesi del 2024 con un risultato netto di gruppo pari a 19,7 milioni, in aumento a doppia cifra (+14,3% rispetto ai 17,2 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

I ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht, sono saliti del 6% a quota 194,8 milioni di euro, mentre l’ebitda si è attestato a 34,1 milioni (+9,5%) e l’ebit a 25,7 milioni (+6,5%).

In linea con l’anno precedente, gli investimenti netti organici, che ammontano a 6,8 milioni, di cui circa il 90% relativo all’espansione della capacità industriale e allo sviluppo di nuovi modelli e nuove gamme di prodotto.

La posizione finanziaria netta di cassa è pari a 73,7 milioni, a fronte dei 108,1 milioni al 31 marzo 2023, e – indica Sanlorenzo – evidenzia un temporaneo assorbimento di cassa in considerazione, tra l’altro, del perfezionamento dell’acquisizione del gruppo Simpson Marine, senza il cui impatto la posizione finanziaria netta al 31 marzo 2024 si attesterebbe a 96 milioni.

Secondo il management, anche post M&A, si mantiene un’elevata solidità patrimoniale e cassa in eccesso, che permettono di valutare ed eventualmente perseguire tutte le opzioni strategiche che si dovessero presentare sul mercato. Il backlog lordo è pari a circa 1.209,8 milioni.

In virtù dei risultati ottenuti, la società ha confermato la guidance 2024 che prevede una crescita sostenibile nel tempo dei principali indicatori finanziari, con ricavi netti nuovo previsti coperti per il 72% dalla quota 2024 dell’attuale portafoglio ordini.

Perotti: “Performance in linea con le previsioni”

“Sanlorenzo avvia il 2024 con una performance nel primo trimestre in linea con le previsioni e con la nostra strategia di crescita sostenibile e profittevole nel lungo termine”, ha commentato Massimo Perotti, presidente e ceo della società. “Con l’acquisizione del gruppo Simpson Marine perfezionata il 5 marzo scorso, abbiamo iniziato a lavorare speditamente sull’integrazione soprattutto a livello commerciale, in termini di ottimizzazione di portafoglio prodotto ma anche di sviluppo globale di servizi come il charter, in sinergia con gli hub internazionali del gruppo Sanlorenzo. Il gruppo mantiene, post acquisizioni, una solidità patrimoniale e disponibilità liquide invidiabili, che ci permetteranno di valutare e cogliere prontamente ogni ulteriore opportunità, anche in termini di crescita per linee esterne”, ha concluso.

Ferruccio Rossi nuovo Ceo di Sanlorenzo Monaco group

Contestualmente Sanlorenzo ha reso noto che Ferruccio Rossi è stato nominato Ceo delle società commerciali estere europee del gruppo. L’accordo prevede anche l’ingresso di Rossi nel capitale sociale delle stesse con una quota di minoranza, in approvazione alla prossima assemblea Sanlorenzo prevista per giugno.

In virtù del nuovo incarico, il manager ha già presentato le dimissioni dal consiglio di amministrazione di Sanlorenzo. Nel nuovo ruolo con base operativa nel Principato di Monaco, Ferruccio Rossi guiderà, tramite la nuova area Sanlorenzo Monaco Group con sedi oggi a Monaco, Cannes e Palma, lo sviluppo commerciale di Sanlorenzo nel Principato, Francia e Spagna tramite le società: Sanlorenzo Monaco SAM; Sanlorenzo Côte d’Azur SAS; Sanlorenzo Baleari SL.