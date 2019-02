Riciclo plastica, Intesa finanzia progetto Maire Tecnimont

L’operazione è la prima legata all’impegno della banca sull’economia circolare, per la quale è stato stanziato un plafond da 5 miliardi da qui al 2021 e c’è un accordo con Ellen MacArthur Foundation.

L’aveva promesso nel piano d’impresa, stanziando un plafond di 5 miliardi di euro, e adesso Intesa Sanpaolo ha chiuso il primo finanziamento di circular economy, con il gruppo Maire Tecnimont, per la realizzazione di un impianto di riciclo meccanico della plastica, tra i più grandi in Europa. L’impianto sarà in grado di produrre oltre 40mila tonnellate all’anno di polimeri riciclati. L’operazione è dunque la prima conclusa dalla Divisione Corporate & Investment Banking della Banca, attraverso la Direzione Global Corporate, a valere sul plafond destinato all’economia circolare che la banca ha messo a disposizione da qui al 2021, ed è stata strutturata da Banca IMI, con il supporto del Team di Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

Dal 2015 Intesa Sanpaolo è l’unico Financial Services Global Partner della Ellen MacArthur Foundation, principale organizzazione che promuove il modello circolare. Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alla frontiera dell’innovazione, si pone come acceleratore dello sviluppo della circular economy in Italia. Nel 2018 l’Innovation Center, al fianco di Cariplo Factory, ha creato a Milano il primo laboratorio italiano dedicato al fine di promuovere la transizione verso questo nuovo sistema economico.

“L’operazione – ha commentato Mauro Micillo, Responsabile della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Amministratore Delegato di Banca IMI – è fortemente innovativa sia per l’aspetto ecologico sia per quello economico: abbiamo previsto la verifica periodica di alcuni KPI circular economy utili per valutare la performance dell’impianto, in termini di quantità del materiale plastico riciclato e di qualità dei polimeri rigenerati, correlando a tali indicatori degli incentivi economici per il miglioramento delle condizioni applicate al finanziamento. Grazie all’ottimo lavoro di Intesa Sanpaolo Innovation Center – la società del nostro Gruppo dedicata all’innovazione e alla diffusione della circular economy, presieduta da Maurizio Montagnese e guidata da Mario Costantini – abbiamo tutti gli strumenti per cogliere appieno le opportunità offerte dalla circular economy, una sfida innovativa e strategica che porterà importanti benefici a livello globale. Siamo, infine, molto contenti che il primo finanziamento dedicato all’economia circolare – sul plafond da 5 miliardi euro annunciato dal CEO Carlo Messina – sia destinato a un’eccellenza italiana, qual è il Gruppo Maire Tecnimont, per una delle sue prime iniziative di green acceleration”.