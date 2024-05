Recco celebra la sua celebre focaccia offrendone migliaia in piazza a tutti

Recco, grazie alla fama della sua focaccia col formaggio, è diventata una delle mete più rinomate del “turismo del gusto”. La ricetta originale prevedeva due strati sottilissimi di pasta a base di farina e olio di oliva farciti internamente con la prescinsêua

Appuntamento a Recco domenica 26 maggio per la Festa della Focaccia di Recco, vera e propria celebrità gastronmica ligure.

La storia dice che la focaccia col formaggio a Recco ha radici antiche, “rechelini doc” ed abili osti di allora, i cui eredi sono divenuti col tempo professionisti panificatori e ristoratori di oggi, hanno tramandato nel tempo una tradizione secolare che ha portato la Focaccia di Recco col formaggio, dal 2015, dopo un lungo percorso guidato dal suo Consorzio, ad essere registrata fra le DOP e IGP Europee che rappresentano il patrimonio gastronomico italiano nel mondo. Recco, grazie alla fama della sua focaccia col formaggio, è diventata a pieno titolo una delle mete più rinomate del “turismo del gusto”.

La Festa della focaccia di Recco è uno degli eventi liguri più conosciuti al largo pubblico, una FESTA, non una sagra, perché nelle varie postazioni allestite in Città, gli storici panificatori Moltedo e Tossini ed il Consorzio ne distribuiscono gratuitamente decine di migliaia di porzioni. Una giornata di festa per rendere onore a questo prodotto, così importante per il tessuto economico locale e che ha reso famosa nel mondo la Città da cui prende origine.

La festa prende il via sabato 25 maggio alle ore 15,30 in piazza Nicoloso con “I piccoli focacciai”. Nel DNA dei recchesi c’è un posto speciale per la Focaccia di Recco; con passione storici maestri focacciai tramandano ai giovani questo prezioso sapere così che la storia possa continuare, conservando una tradizione che identifica il proprio territorio. Un centinaio di alunni delle scuole elementari di Recco prepareranno, guidati da mani esperte, la loro prima focaccia col formaggio che cuoceranno poi a casa per la più gustosa merenda in famiglia. Per tutti i bimbi la maglietta della Festa e kit completo “Piccolo focacciaio”.

Domenica 26 maggio la Festa della Focaccia di Recco entra nel vivo. Con quintali di focacce che verranno offerte gratuitamente al pubblico secondo un preciso percorso gastronomico.

Si apre la giornata con le focacce del mattino “con e senza” (cipolle). Dalle 10,00 alle 11,30 saranno quelle del Panificio Moltedo G.B. di via Assereto in piazza Nicoloso: dalle 10.00 alle 11.00 sarà la volta del Panificio Tossini di via Assereto. A seguire dalle 11.00 all2 12.00 Panificio Tossini di via Roma; dalle 10,00 alle 11.30 in via XX Settembre – Panificio Moltedo L. 1870.

Al pomeriggio tutti in coda per la Focaccia di Recco col formaggio Igp: dalle ore 14,30 alle 16,00 – in Piazza Nicoloso con il Panificio Moltedo G.B. di via Assereto; dalle ore 14,30 alle 16,00 – in Piazza Nicoloso con il Panificio Tossini di via Assereto; dalle ore 15,00 alle 17,30 – in via Vittorio Veneto con il Consorzio Focaccia di Recco.

Per la produzione a vista l’appuntamento è alle ore 15,30 alle 17,30 – in via XX Settembre con il Panificio Moltedo 1870 e dalle ore 16,00 alle 17,30 – in Piazza Nicoloso con il Panificio Tossini di via Roma.

Poi in calendario alle ore 13.15 c’è “La No Limits Challenge” Dieci coppie (maschi/femmine/solo maschi/solo femmine) “coraggiose” (quando non ce la fa più uno subentra il secondo) estratte a sorteggio nella centrale piazza Nicoloso, supportate da un tifo da stadio si sfidano per divorare una teglia intera di Focaccia di Recco col formaggio IGP.

Della Focaccia di Recco con il formaggio (in dialetto genovese a fugassa de Réccu), si trovano tracce storiche in letteratura fin dal XIX secolo. La focaccia, preparata inizialmente nei ristoranti e nei forni di Recco e dei comuni limitrofi, si è rapidamente diffusa prima nel Tigullio e nel genovesato e poi in tutta la Liguria, spesso con piccole variazioni sul tipo di formaggi impiegati.

La ricetta originale due strati sottilissimi di pasta a base di farina e olio di oliva farciti internamente con la prescinsêua

Al contrario della versione “normale”, la focaccia di Recco, secondo la ricetta originale, si compone di due strati sottilissimi di pasta a base di farina e olio di oliva (senza lievito, anche se questo viene elencato in alcuni ricettari, farciti internamente (e non nella parte superiore) con lo stracchino, che ha ormai quasi totalmente surrogato le originarie prescinsêua (ritenuta troppo liquida e acida) e formaggetta