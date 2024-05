Prysmian, calo dei ricavi nel primo trimestre ma utile in aumento e guidance confermata: il mercato gradisce

Prysmian chiude il primo trimestre 2024 con un calo dei ricavi del 5,6% a 3,69 miliardi di euro, ma con un utile netto in aumento a 190 milioni. Forte generazione di cassa e piano industriale solido. L’azienda conferma la guidance per il 2024 e punta alla parte alta della forchetta per Ebitda e free cash flow. Il titolo sale

Nel primo trimestre del 2024, Prysmian ha registrato ricavi per 3,69 miliardi di euro, in calo del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Ebitda adjusted è sceso a 412 milioni di euro, mentre l’utile netto è aumentato a 190 milioni. La performance è stata influenzata principalmente dalla flessione delle vendite della divisione Digital Solutions (-31,16%), ovvero la fibra ottica.

Nonostante la diminuzione dei ricavi, l’azienda ha confermato la solidità del suo piano industriale e dei principali mercati di riferimento, con un aumento marginale dell’utile. La forte generazione di cassa nel trimestre, cresciuta anno su anno del 42,3% a 827 milioni, ha contribuito a ridurre l’indebitamento finanziario, preparando il terreno per l’acquisizione imminente di Encore Wire.

Soddisfatto il ceo Massimo Battaini che ha confermato la guidance per il 2024, indicando l’obiettivo di puntare alla parte puntare alla parte alta della forchetta.

I risultati delle business unit

La divisione Digital Transition, focalizzata sulle telecomunicazioni, ha registrato una significativa diminuzione dei ricavi, scendendo da 460 a 312 milioni di euro, in linea con le aspettative (-31,6% organici), principalmente a causa del mercato statunitense. C’è stata una riduzione della marginalità dal 14,6% al 10,4%. Tuttavia, il gruppo sottolinea che i fattori di crescita a lungo termine per questo settore rimangono solidi, grazie alla crescente domanda di dati e alla maggiore diffusione di tecnologie come FTTH, 5G e datacenter.

Le altre aree di attività hanno mostrato performance positive, soprattutto nel settore dell’elettrificazione. L’area Electrification, che ha comunque registrato una leggera diminuzione dei ricavi, è passata da 2,198 miliardi a 2,049 miliardi di euro (-4,3%), con una marginalità dell’9,9% (rispetto al 10,6%). Buone prestazioni sono state riscontrate anche nelle divisioni Transmission e Power Grid. La prima ha evidenziato un aumento organico dei ricavi dell’1%, raggiungendo i 474 milioni di euro, con una marginalità del 13%. La seconda ha visto un incremento del fatturato a 852 milioni di euro (+1,5% organico) con una significativa crescita della marginalità al 13,5%, grazie soprattutto agli investimenti nella reta, in particolar modo in Nord America.

Prysmian: guidance 2024 confermata

Per l’anno 2024, Prysmian ha ribadito la guidance annunciata a febbraio, prevedendo di collocarsi nella parte superiore delle stime. Si prevede un adjusted Ebitda compreso tra 1.575 e 1.675 milioni di euro e un free cash flow tra 675 e 775 milioni. La società mira anche a ridurre le emissioni di gas serra del 36% per Scope 1&2 e del 13% per Scope 3 rispetto al 2019. Queste previsioni, però, dipendono dall’assenza di cambiamenti significativi nella crisi geopolitica e da dinamiche di prezzo stabili. Le stime si basano sull’attuale portata delle attività e su un tasso di cambio euro/dollaro di 1,08, escludendo gli impatti antitrust sui flussi di cassa.

“Prysmian ha avuto un solido inizio di 2024. I risultati del primo trimestre evidenziano un’eccellente redditività, trainata dalla solida performance dei segmenti Power Grid e Transmission, mentre il portafoglio ordini si è attestato a oltre 18 miliardi. Questi risultati dimostrano come l’impegno di Prysmian nell’accelerare la transizione energetica a livello globale, unitamente a soluzioni che soddisfano i più elevati standard ambientali, stiano continuando a dare risultati positivi. Nel mio primo anno come Ceo di Prysmian, abbiamo anche annunciato l’acquisizione di Encore Wire. Questa operazione rappresenta un’opportunità unica per continuare a crescere e rafforzare la nostra posizione in Nord America, migliorare la diversificazione del nostro business e creare valore per tutti gli stakeholder” ha commentato il Ceo di Prysmian, Massimo Battaini.

Il titolo sale in Borsa

È positiva la risposta di Piazza Affari alla trimestrale della società. Alle 11, il titolo Prysmian ha registrato un aumento del +1,51%.