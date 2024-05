Webuild, contratto da 1,38 miliardi in Francia: joint venture per la nuova metropolitana green Gran Paris Express

Webuild avrà il 45,5% del progetto e lavorerà in jv con l’azienda francese Nge per la metropolitana green dell’Île de France: il più significativo progetto di mobilità sostenibile in Europa

Webuild ha ottenuto una commessa in Francia, del valore di 1,38 miliardi di euro, per contribuire alla realizzazione della Grand Paris Express, il progetto chiave per la mobilità sostenibile in Europa. Il general contractor deterrà il 45,5% del valore totale del progetto e lavorerà in joint venture con l’azienda francese Nge sul Lotto 2 della Tratta Ovest della Linea 15 di questo ambizioso sistema metropolitano.

Nel dettaglio, il contratto prevede la progettazione e la realizzazione di 4 stazioni sotterranee, circa 7 chilometri di tunnel da scavare con l’impiego di Tunnel Boring Machine (Tbm), e 6 opere funzionali lungo il tracciato tra le stazioni di Pont de Sèvres e Saint-Denis Pleyel. I lavori saranno eseguiti da WeBuild in collaborazione con Nge, Equans France e Tso, con particolare attenzione all’eco-design e alla riduzione dell’impatto ambientale durante tutte le fasi del progetto.

Webuild recupera terreno a Piazza Affari. Le azioni salgono dello 0,86% a 2,12 euro.

Grand Paris Express: la metropolitana green più lunga di Francia

La Linea 15, con i suoi 75 chilometri di tracciato, sarà la metropolitana più lunga di Francia e rappresenta un progetto strategico per WeBuild, che mira a consolidare la sua presenza nel mercato francese in collaborazione con partner locali. Il Grand Paris Express, con circa 200 chilometri di linee e 68 stazioni, mira a migliorare la qualità della vita nell’area di Parigi, collegando le periferie al centro e trasportando oltre 3 milioni di persone al giorno una volta completato. Inoltre, WeBuild è coinvolta in altri progetti metropolitani in Francia, come l’estensione della Linea 14 fino all’aeroporto di Orly e il progetto Eole (Liaison Express Est-Ouest), oltre a essere attiva nella promozione della mobilità sostenibile in Italia con progetti come le linee M4 di Milano e la Linea C della Metro di Roma.