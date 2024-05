Superbonus, Poste chiude la cessione dei crediti per il bonus casa

Poste Italiane ha annunciato, tramite un avviso sulla sua piattaforma, che “non sarà più possibile effettuare nuove richieste di cessione dei crediti di imposta” dal 30 maggio. Sono gli effetti del nuovo Dl Superbonus entrato in vigore da due giorni

Con un avviso sulla sua piattaforma online, Poste Italiane ha annunciato che “non è più possibile effettuare nuove richieste di cessione dei crediti di imposta”. La decisione, entrata in vigore il 30 maggio, poche ore dopo la pubblicazione della legge di conversione del decreto Superbonus, che ha imposto nuove restrizioni alla circolazione degli sconti fiscali, blocca di fatto il mercato della cessione dei crediti collegati alle ristrutturazioni edilizie.

Effetto del decreto Superbonus

Il provvedimento, appena convertito dal Parlamento, ha bloccato il mercato delle cessioni dei crediti, eliminando le possibilità residue di cessione e penalizzando le banche, che dal 2025 non potranno più compensare debiti previdenziali e contributivi. Da parte dell’Abi (Associazione Bancaria Italiana), per effetto di questa misura, è già arrivato l’allarme sul possibile blocco degli acquisti che ancora erano possibili.

Poste: restano attive le pratiche in lavorazione

La decisione di Poste di bloccare le nuove richieste di cessione dei crediti riflette quindi le nuove condizioni sfavorevoli del mercato.

L’azienda precisa che sarà ancora possibile seguire le pratiche in lavorazione e caricare documenti richiesti. Le richieste pervenute prima della decisione saranno valutate secondo i processi ordinari, ma Poste si riserva il diritto di accettarle o meno a propria discrezione.

Il Dl superbonus e le nuove regole

Il 28 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl Superbonus approvato dal Parlamento, che introduce modifiche restrittive alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. Questo nuovo quadro normativo ha quindi imposto un freno deciso alle pratiche di cessione dei crediti, obbligando operatori come Poste Italiane ad adeguarsi rapidamente alle nuove disposizioni.

Le importanti novità contenute nel decreto Superbonus sono: