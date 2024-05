Borsa 30 maggio: Europa torna positiva con le banche. A Milano tonfo di Tim, forti vendite anche su Pirelli

I mercati europei tentano di recuperare terreno dopo un avvio negativo, mentre notizie incoraggianti arrivano dai dati sulla disoccupazione. Attesa per il dato sull’inflazione Ue e Usa che influenzerà le prossime mosse delle banche centrali

Dopo un inizio negativo, le Borse europee stanno cercando di recuperare terreno, anche se con prudenza. La chiusura al ribasso di Wall Street, causata dalla significativa volatilità sui bond Usa e dalle crescenti preoccupazioni sull’inflazione, insieme al calo delle Borse asiatiche con il Nikkei in testa (-1,3%), ha influito sui listini. A metà seduta, i listini del Vecchio Continente cercano di riprendere quota: Milano segna un +0,45%, Parigi un +0,20%, Francoforte è piatta (+0,04%), Madrid avanza dell’1,19%, Amsterdam cede lo 0,12%, Londra un guadagna lo +0,19%.

C’è grande attenzione per dei dati sull’inflazione Usa e Ue previsti per domani, al fine di comprendere le prossime mosse delle banche centrali. La Bce si prepara a un possibile taglio dei tassi nella prossima settimana, mentre la Fed mostra una posizione più cauta.

I numeri sulla disoccupazione per l’Ue e l’Italia

Dal punto di vista macroeconomico, sono stati pubblicati i dati sulla disoccupazione per l’Ue e l’Italia. A aprile 2024, l’Istat ha riportato un aumento degli occupati, una diminuzione dei disoccupati e una stabilità degli inattivi rispetto al mese precedente. Il tasso di occupazione è salito al 62,3%, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 6,9%, rimanendo stabile al 33% il tasso di inattività. L’occupazione è aumentata di 84 mila unità, coinvolgendo sia i dipendenti (18 milioni 820 mila) che gli autonomi (5 milioni 156 mila).

L’Eurostat ha comunicato che ad aprile il tasso di disoccupazione nell’area euro è sceso al 6,4%, rispetto al 6,5% di marzo. Nell’intera Unione europea è rimasto stabile al 6%. Tra i Paesi dell’Ue, i tassi più bassi si registrano nella Repubblica Ceca (2,7%), in Polonia (3%), a Malta (3,1%) e in Germania (3,2%). Al contrario, i tassi più alti sono in Spagna (11,7%), in Grecia (10,8%) e in Finlandia (8%).

Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, a aprile è diminuita al 14,1% nell’area euro (rispetto al 14,3% del mese precedente) e al 14,4% nell’intera UE (rispetto al 14,7%).

Futures Wall Street in calo

I futures di Wall Street sono in calo: S&P 500 (-0,74%), Dow Jones (-1,06%), Nasdaq (-0,7%). Pesa il selloff sui T bond e il timore dei mercati che la Fed possa aumentare i tassi anziché tagliarli per combattere l’inflazione.

Nel pre-market di Wall Street, Salesforce (cloud computing) è in calo del 16,67% dopo aver deluso le aspettative sui ricavi per i primi tre mesi del 2024 e aver pubblicato una guidance debole per il periodo aprile-giugno.

Ma le cose potrebbero cambiare con i dati Usa attesi per oggi, come il Pil e le richieste di sussidi di disoccupazione.

Piazza Affari in recupero con Erg e le banche. Giù Tim e Pirelli

La Borsa di Milano, dopo un avvio in calo, ha recuperato terreno. L’attenzione è concentrata su Telecom Italia, che ha visto un crollo del 6,52% dopo aver reso noti i conti del primo trimestre. Anche Pirelli ha subito perdite del 5,1% dopo che il fondo cinese Silk Road ha ceduto il 9% a 5,76 euro per azione, per un incasso di 520 milioni. Male anche Tenaris e Recordati, che lasciano rispettivamente sul parterre l’1,87% e lo 0,59%.

Iveco ha registrato un grande recupero, invertendo la tendenza iniziale (-5%) e portandosi a un modesto +0,41%. A sostenere il listino sono state le banche, con in prima fila Bper (+2,6%), Mps (+2,39%), e Banco Bpm (+2,21%), mentre Erg guida il listino con un aumento del 4,37%.

Ipo Golden Goose: debutto in Borsa entro giugno

Golden Goose si prepara ad arrivare in Borsa e il debutto potrebbe avvenire già a giugno. Dopo voci e speculazioni, l’azienda famosa per le sue sneaker di lusso ha confermato l’intenzione di quotarsi su Euronext Milan. L’offerta comprenderà sia azioni nuove che già esistenti, e sarà strutturata in modo da garantire almeno il 25% del capitale azionario totale emesso. Si prevede un’offerta primaria di 100 milioni di euro e un periodo di lock-up per gli azionisti e il management. L’offerta sarà destinata a investitori qualificati in Europa e Italia, con una sezione dedicata agli investitori istituzionali negli Stati Uniti. La quotazione in Borsa è ubordinata all’approvazione delle autorità competenti e alle condizioni di mercato.

Spread e altri mercati

Sulla parità lo spread tra i Btp e i Bund che si è attestato a 130 punti base. Il rendimento del Btp decennale benchmark è rimasto stabile, sotto al 4% (+3,94%). Sul fronte dei cambi, l’euro sta perdendo terreno, scendendo sotto l’1,08 dollari, mentre il prezzo del petrolio è in calo, con il Wti di luglio che ha ceduto lo 0,21% a 79,06 dollari al barile e il Brent di pari scadenza a 83,31 dollari (-0,35%). Gira in rialzo, ma si mantiene sempre sopra quota 35 euro, il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam.