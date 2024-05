Terna sottoscrive una linea di credito Revolving Esg da 250 milioni di euro

La linea di credito, sottoscritta con Intesa Sanpaolo, avrà una durata di 5 anni con un meccanismo basato su premio e penalità

Terna ha annunciato oggi la sottoscrizione di un Revolving Credit Facility Agreement, Esg linked, per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro. In pratica, un Rcf Esg linked è un prestito flessibile per le aziende, le cui condizioni migliorano se l’azienda raggiunge obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Il finanziamento è stato sottoscritto con Intesa Sanpaolo.

Nel dettaglio, la nuova linea di credito revolving, con una durata di 5 anni, prevede un meccanismo di premio/penalità legato alla performance di Terna su specifici indicatori ambientali, sociali e di governance (Esg). Questo significa che i termini finanziari dell’accordo, come il margine di interesse, saranno direttamente influenzati dai risultati ottenuti da Terna in ambito Esg. In altre parole, se Terna raggiungerà o supererà determinati obiettivi di sostenibilità, come la riduzione delle emissioni di carbonio o iniziative a beneficio della comunità e dei dipendenti, potrà beneficiare di condizioni finanziarie più favorevoli. Al contrario, un mancato raggiungimento di questi obiettivi comporterà condizioni meno vantaggiose.

Questo nuovo accordo di credito – spiega una nota – è un ulteriore passo avanti nella strategia di Terna di integrare la sostenibilità come elemento chiave delle sue operazioni e politiche aziendali.