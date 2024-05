Generali Italia e Cattolica lanciano una nuova polizza per le imprese contro i danni da disastri naturali

Generali Italia e la sua business unit Cattolica hanno lanciato una nuova polizza assicurativa pensata per proteggere le oltre 4,5 milioni di imprese italiane dai disastri naturali

Generali Italia e la sua business unit Cattolica hanno lanciato una nuova polizza assicurativa pensata per proteggere le oltre 4,5 milioni di imprese italiane dai disastri naturali. L’Italia, dove il 94% dei Comuni è esposto a rischi di frane, alluvioni ed erosione costiera, si trova in una situazione critica in cui solo una minima parte degli immobili è coperta da assicurazioni contro i danni da eventi calamitosi.

Secondo l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania), la protezione assicurativa delle imprese è estremamente limitata. Solo il 3,4% delle microimprese è assicurato contro le alluvioni e l’8,4% contro i terremoti. Le famiglie italiane non sono messe meglio, con solo il 5,3% delle abitazioni protetto da polizze contro le calamità naturali.

Polizze clima e terremoti: i dettagli della nuova offerta assicurativa

La nuova offerta di Generali Italia e Cattolica, spiega una nota, si propone come una soluzione integrale per la protezione di fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, e terreni, contro terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Questo lancio anticipa le esigenze del mercato alla luce della nuova norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, che obbliga le imprese a sottoscrivere contratti assicurativi per coprire i danni di natura catastrofale previsti dalla legge.

Un elemento distintivo di questa offerta è il servizio “Qui per Voi”, un modello di gestione degli eventi catastrofali che mobilita immediatamente un team dedicato in caso di gravi eventi naturali, offrendo supporto concreto per la ripresa economica delle aree colpite.

Il commento del general manager di Generali Italia Massimo Monacelli

Massimo Monacelli, general manager di Generali Italia, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Il cambiamento climatico impone azioni concrete di fronte a eventi che non possono più essere considerati sporadici e che sono caratterizzati da impatti sempre più pesanti in termini di frequenza e intensità. Come primo assicuratore del Paese, vogliamo essere Partner di Vita delle imprese con un’offerta che unisce le componenti di prevenzione, protezione, servizi e tecnologia, per anticipare i loro bisogni, grazie alla professionalità e alla capillarità dei nostri Agenti. Con questa nuova soluzione mettiamo a disposizione del motore produttivo dell’Italia una risposta concreta a un tema decisivo per la sostenibilità di tutto il Sistema Paese”.