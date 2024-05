Tamburi approva nuovo prestito obbligazionario da 250 milioni

Tamburi ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, unrated, non subordinato e non garantito, per un ammontare nominale di 250 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A. (la “Società” o “TIP” – tip.mi), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A., che investe nelle eccellenze imprenditoriali, ha approvato in data odierna l’emissione di un prestito obbligazionario (il “Prestito Obbligazionario”) non convertibile, unrated, non subordinato e non garantito, per un ammontare nominale di euro 250 milioni; è prevista la facoltà per la Società di incrementare l’ammontare nominale del Prestito Obbligazionario fino ad ulteriori massimi euro 100 milioni (pertanto fino ad un ammontare nominale complessivo di euro 350 milioni).

L’approvazione prevede che il Prestito Obbligazionario abbia una durata di cinque anni a decorrere dalla data di emissione, un tasso di interesse fisso, non inferiore al 4,5% su base annua, cedole riconosciute su base annuale e un rimborso alla pari a scadenza, fatte salve alcune ipotesi di rimborso anticipato in linea con le prassi di mercato (tra cui la facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno) e che le obbligazioni del Prestito Obbligazionario (le “Obbligazioni”) siano emesse alla pari, con un taglio pari a euro 1.000.

Si prevede che i proventi del Prestito Obbligazionario siano utilizzati per finanziare le attività della Società. Subordinatamente al successo di tale nuova emissione e alla sussistenza delle condizioni di mercato, la Società intenderebbe procedere al rimborso anticipato del prestito obbligazionario denominato “€300,000,000 2.500 per cent. Bonds due 5 December 2024” (ISIN: XS2088650051).

Ai fini dell‘offerta al pubblico (l’“Offerta”) e della quotazione del Prestito Obbligazionario è prevista la pubblicazione di un prospetto da approvarsi da parte della Banca Centrale d’Irlanda (Central Bank of Ireland – CBI) e che sarà “passaportato” in Italia.

È inoltre previsto che le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il mercato regolamentato (Regulated Market) dell’Official List dell’Irish Stock Exchange – Euronext Dublin e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Equita S.I.M. S.p.A. agirà quale placement agent e Banca Akros S.p.A. agirà quale joint bookrunner dell’Offerta.

L’avvio dell’Offerta è previsto nella prima metà del mese di giugno 2024, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio dei provvedimenti di ammissione a quotazione da parte dell’Irish Stock Exchange – Euronext Dublin e di Borsa Italiana S.p.A., nonché all’approvazione del prospetto da parte della CBI. Il prospetto, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito internet della Società (https://www.tipspa.it), nonché sul sito internet di Euronext Dublin (https://live.euronext.com/). Le date di avvio e chiusura e le ulteriori informazioni relative all’Offerta saranno fornite mediante ulteriore specifico comunicato stampa.

TIP

TIP – TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. è un gruppo industriale indipendente e diversificato che ha investito, tra operazioni dirette e club deal, oltre 5 miliardi di euro (a valori odierni) in aziende “eccellenti” sul piano imprenditoriale in ottica di lungo termine, di accompagnamento strategico e di crescita di valore. attualmente tip ha investimenti diretti e indiretti in società quotate e non quotate tra cui: alimentiamoci, alkemy, alpitour, amplifon, apoteca natura, asset italia, azimut benetti, basicnet, bending spoons, beta utensili, buzzoole, centy, chiorino, dexelance, dovevivo, eataly, elica, engineering, hugo boss, interpump, itaca, landi renzo, limonta, lio factory, moncler, monrif, mulan, octo telematics, ovs, roche bobois, sesa, simbiosi, startip, talent garden, telesia, vianova e zest.

Alessandra Gritti, Amministratore Delegato – Investor Relator Tel. 02 8858801 mail: gritti@tamburi.it

