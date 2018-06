Poteri pubblici e impresa: cosa blocca l’economia italiana

Gianfranco Borghini | 6 giugno 2018, 8:10

Quello che Di Maio e soci chiamano reddito di cittadinanza è in realtà solo un sussidio che non combatte affatto la disoccupazione che non potrà essere certamente essere vinta puntando sui burocratici Centri per l'impiego e che richiede altre e più efficaci strategie - Illuminante l'ironia del professor Van Parijs