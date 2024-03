Pizza World Forum: a Parma tre giorni per scrivere il manifesto della pizzeria relazionale

L’obiettivo è costruire, attraverso il contributo di esperti del settore e del mondo food, un “Manifesto”

suddiviso in 10 punti su come rendere una pizzeria, accogliente, etica e inclusiva. L’evento all’interno del Campionato Mondiale della Pizza che vedrà la partecipazione di più di 700 concorrenti professionisti da tutto il mondo

Costruire un documento che con un percorso condiviso indichi i principi per una pizzeria, accogliente, etica e inclusiva. Con questo obiettivo è nato il Pizza World Forum evento per tutti gli operatori del comparto pizza e ristorazione con pizza che si sono dati appuntamento a Parma, dal 9 all’11 aprile in occasione del Campionato mondiale delle Pizza presso il Palaverdi, collocato all’interno del Polo Fieristico di Parma.

L’obiettivo è un Manifesto suddiviso in 10 punti su come rendere una pizzeria, accogliente, etica e inclusiva

Il Pizza World Forum, aperto nelle sessioni dell’Area seminari e negli incontri dei tre giorni di competizione anche ai visitatori della competizione e non solo agli operatori, avrà nella sua articolazione e come filo conduttore le parole chiave Accoglienza, Etica, Inclusione e avrà la finalità di costruire, attraverso il contributo di esperti del settore e del mondo food, un “Manifesto della pizzeria relazionale” suddiviso in 10 punti che conterranno indicazioni su come rendere una pizzeria, accogliente, etica e inclusiva. Tra i diversi appuntamenti del Pizza World Forum è da segnalare in particolare l’incontro “Think Global, Act Local” (11 aprile) dedicato, in parte, al Manifesto dei Valori della Pizzeria relazionale con la presentazione e le prime firme del Manifesto nato dalle riflessioni dei due giorni precedenti e quello su Pizza Girls (10 aprile), appuntamento sul mondo della pizza al femminile. Non mancano incontri sullo spreco alimentare con la partecipazione dei responsabili di Too Good To Go, applicazione mobile che mette in comunicazione l’utente a ristoranti e negozi con eccedenze alimentari invendute ad un prezzo più agevolato.

Numerosa la pattuglia dei relatori Pizza World Forum, tra i diversi partecipanti Barbara Nappini, presidente di Slow Italia, Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro delle Politiche agricole e forestali ed ex ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il senatore Bartolomeo Amidei, Antonio Pace, presidente e fondatore dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.

Al Campionato Mondiale della Pizza partecipano più di 700 concorrenti professionisti da 53 nazioni da tutto il mondo

Il Campionato Mondiale della Pizza (www.campionatomondialedellapizza.it). coniuga, per l’edizione 2024. più di 700 concorrenti professionisti da tutto il mondo (alla data odierna sono il 56% dall’Italia, il rimanente da 53 nazioni rappresentate) e migliaia di visitatori professionali del comparto. Le nazioni rappresentate alla competizione sono Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Brasile, Stati Uniti d’America Argentina, Belgio Polonia, Regno Unito, Portogallo, Ungheria, Germania, Finlandia, Malta, Cile, Norvegia, Messico Slovenia, Albania, Austria, Canada, Algeria, Eire, Giappone Martinica Panama, Svezia, Australia, Egitto, Romania, Croazia, Kenia, Emirati Arabi Uniti, Bulgaria, Colombia, Cuba, Cipro, Danimarca, Fær Øer Guatemala, Hong Kong, Honduras, India, Kuwait, Monaco Princ, Moldavia, Paesi Bassi, Peru, El Salvador, Tunisia, Turchia, Lussemburgo.