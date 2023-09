Pizza a Vico: venti pizzaioli invaderanno vie e piazze della cittadina per celebrare il prodotto iconico della costiera

Appuntamento dal 24 al 26 settembre con i venti migliori pizzaioli del territorio. Ma protagonisti saranno anche le eccellenze della penisola sorrentina: latticini, olio, pomodori. L’elenco delle pizzerie

Vico Equense, la ridente cittadina affacciata sulla costiera sorrentina, dove negli anni ‘30 il mitico Luigi Dell’Amura, in arte Gigino, figlio di una famiglia di fornai, inventò la Pizza a metro, diventata un must internazionale, cui ha fatto seguito nel 1960, la creazione dell’ “Università della pizza“ che ha formato generazioni di pizzaioli napoletani, italiani ed esteri, celebra con una grande manifestazione il prodotto simbolo delle sue tradizioni gastronomiche. Dal 24 al 26 settembre si terrà infatti “Pizza a Vico” e la cittadina campana si trasformerà in una grande pizzeria che invaderà viali e piazze,

Oltre venti stand, ognuno dotato di un proprio forno, porteranno per le vie del centro sapori e profumi di pizze dai gusti classici più un gusto ogni volta inedito. Sarà, come è stato definito “un viaggio nel cuore della vera pizza vicana, un mix magico di farina e creatività che si tramanda di generazione in generazione, un evento culinario di risonanza nazionale pronto a svelare i segreti dietro l’iconica pizza di Vico Equense”.

La manifestazione giunta alla sua sesta edizione è nata dalla volontà della comunità di pizzaioli vicani di rendere omaggio alla regina della tavola coinvolgendo il territorio che da sempre offre eccellenze gastronomiche di altissima qualità, dai latticini, all’olio, ai pomodori, ai prodotti della filiera agricola a km0. protagonisti assoluti della pizza napoletana. “Ognuno di noi fin da piccolo – dichiara Michele Cuomo, presidente dell’Associazione Pizza di Vico – aveva le mani in pasta. Ci sono attività ristorative che da anni passano dai padri ai figli e ai nipoti. Da qui la scelta di talento familiare che è parte del claim di quest’anno”.

“I veri protagonisti di questo evento – aggiunge il sindaco di Vico Equense Peppe Aiello – saranno i nostri pizzaioli, che con passione e amore ogni giorno danno lustro a Vico Equense. Una città che si sta lasciando alle spalle un’Estate meravigliosa dal punto di vista turistico. Questo evento rappresenta l’occasione giusta per sostenere progetti legati al territorio e per rinforzare la candidatura a Città Creativa Unesco per la Gastronomia”.

La manifestazione è portata avanti dall’associazione senza scopo di lucro “Pizza a Vico” i cui proventi vengono investiti a favore della comunità.

Le pizzerie dell’edizione del 2023

1. Agriturismo Tenuta l’Incanto

2. Camillo Oste Verace

3. Cerase’

4. Cuore di pizza

5. Da Cardone

6. Da Franco

7. Da Giovanni

8. Frate Cosimo

9. Gluten Free

10. Il casale del Golfo

11. Il casale del Mirto

12. Il covo del buongustaio

13. L’uliveto

14. Millestelle

15. Mordi e fuggi “Al Fosso”

16. Oasi saltimbocca

17. Pizza a Metro

18. Pizza taxi

19. Ristorante degli amici

20. Saporì

21. Terra mia

22. Tigabelas

23. Titos

24. Ma che bontà