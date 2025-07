Il Gruppo Siad e il Gruppo Sol inaugurano il nuovo impianto di frazionamento aria a Zagabria (Croazia) per la produzione di ossigeno, azoto e argon liquidi

Investimento di 50 milioni di Euro realizzato attraverso la joint venture OXY Technical Gases d.o.o. (“OXY”)

SIAD S.p.A. (“SIAD”) e SOL S.p.A. (“SOL”) – due tra le principali società italiane di produzione di gas tecnici, industriali e medicinali – inaugurano oggi 10 luglio il moderno impianto di frazionamento dell’aria (ASU) per la produzione di azoto, ossigeno e argon a Velika Gorica, nei pressi di Zagabria, in Croazia, realizzato attraverso la joint venture produttiva OXY Technical Gases d.o.o. (“OXY”).

All’inaugurazione partecipano l’Ambasciatore d’Italia in Croazia, sua Eccellenza Dr. Paolo Trichilo, il Console Generale della Croazia a Milano, Dr. Stjepan Ribić, e il Sindaco di Velika Gorica, On. Mr. Krešimir Ačkar.

Con un investimento di 50 milioni di Euro, l’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione italiana all’estero, con SIAD, tramite la controllata ISTRABENZ PLINI, e SOL, tramite la controllata SOL CROAZIA, che detengono rispettivamente il 60% e il 40% del capitale sociale di OXY. Il progetto è sostenuto dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD), che ha sottoscritto un finanziamento a lungo termine di 31,5 milioni di Euro a favore di OXY.

Di concezione avanzata, l’impianto è dedicato alla produzione di ossigeno, azoto e argon liquidi ad elevata purezza. Grazie alle grandi dimensioni e agli elevati standard di efficienza energetica, SIAD e SOL potranno approvvigionarsi dalla società produttiva congiunta a costi competitivi, garantendo al contempo benefici per il mercato finale di riferimento.

Realizzato in meno di due anni da “SIAD Macchine Impianti S.p.A.”, società del Gruppo SIAD specializzata nell’engineering e costruzione di impianti di produzione gas tecnici, compressori industriali e impianti di liquefazione di gas naturale GNL, il nuovo impianto è già operativo con un organico di 30 addetti tra diretti e indiretti.

Commenta Bernardo Sestini, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SIAD: “L’inaugurazione dell’impianto di frazionamento dell’aria OXY è per il Gruppo SIAD non solo un traguardo industriale, ma anche un passo concreto nel nostro percorso verso una crescita sostenibile e responsabile. Questo progetto, realizzato in tempi record grazie all’expertise di SIAD Macchine Impianti, incarna i valori che da sempre ci guidano: solidità, innovazione, autenticità e differenza. L’efficienza energetica dell’impianto, la sua capacità produttiva e la sinergia con il Gruppo SOL testimoniano la nostra volontà di investire in soluzioni tecnologiche avanzate, capaci di generare valore per il territorio, per i nostri clienti e per l’ambiente. Il sostegno della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo conferma la validità del nostro approccio, fondato su una visione industriale che integra competitività, sostenibilità e impatto positivo sulle comunità locali. In un contesto globale complesso, crediamo che la collaborazione e l’innovazione siano le chiavi per affrontare le sfide del futuro, e questo impianto ne è una prova tangibile”.

Aldo Fumagalli Romario, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SOL,: aggiunge “È’ particolarmente significativo che due aziende italiane uniscano le forze all’estero per rafforzare la propria competitività sui mercati internazionali. La collaborazione con il Gruppo SIAD rappresenta infatti per noi un’opportunità di grande valore, permettendoci di lavorare a fianco di un partner affidabile e competente su un progetto innovativo e strategico. Inoltre, date le prospettive di sviluppo del business dei gas medicali e tecnici nel Sud Est Europa, questa joint venture con SIAD ci permetterà di beneficiare dei vantaggi produttivi di un impianto di maggiori dimensioni, rispondendo con efficacia alle crescenti sfide energetiche e ambientali che il settore industriale deve affrontare”.

Paolo Trichilo, Ambasciatore d’Italia in Croazia, conclude: Questo nuovo investimento nato dalla collaborazione tra due primarie aziende italiane è un’ulteriore conferma della grande e crescente cooperazione economica tra Italia e Croazia. L’inaugurazione dell’impianto giunge a soli due mesi dalla riunione del Business Forum convocato a inizio maggio a Zagabria con la partecipazione di oltre 150 imprese italiane e croate, inaugurato dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri italiano, On. Antonio Tajani, e dai Ministri croati degli Affari Esteri e europei, On. Gordan Grlić Radman, e dell’Economia, Ante Šušnjar. L’investimento, ad alto contenuto tecnologico rafforza il percorso della Croazia a favore di una crescita sostenibile e responsabile.

SIAD è uno dei principali gruppi chimici italiani, con un fatturato 2024 superiore al miliardo di euro, 70 mila clienti e 2.400 dipendenti nel mondo. Fondata a Bergamo nel 1927, presieduta ed amministrata da Bernardo Sestini, vanta una solida tradizione ed esperienza. Il Gruppo SIAD ha una presenza globale edè attivo nei settori Gas Industriali, Engineering, Healthcare, Gas Naturale e GPL.

Fin dalla fondazione, valori come Solidità, Innovazione, Autenticità e Differenza, hanno permesso al Gruppo SIAD di crescere, continuando a espandersi anno dopo anno, in modo responsabile e sostenibile.

SOL è un Gruppo multinazionale italiano che opera in Europa, in Marocco, in Turchia, in India, in Brasile, in Ecuador, in Perù ed in Cina in due settori distinti prevalenti: nella produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici, puri e medicinali (Area Gas Tecnici) e nell’Home Care (area dell’assistenza medicale a domicilio), con oltre 1.610 milioni € di fatturato nel 2024 e oltre 7.200 collaboratori.