Meteo weekend, sull’Italia tornano piogge e temporali dopo giorni di sole: ecco dove

Nuovi rovesci previsti in Italia per il weekend. Le correnti di aria fredda provenienti dal Nord Europa porteranno temporali e piogge. Ecco nel dettaglio le zone saranno interessate dall’instabilità

Il forte caldo afoso delle settimane scorse sembra essere solo un ricordo per il momento. Da domani 12 luglio a domenica 13, le correnti d’aria fredda dal Nord Europa e l’instabilità oceanica torneranno a giocare un ruolo cruciale per il clima del nostre Paese. Come segnala ilMeteo.it, sia la giornata di domani che quella di domenica saranno caratterizzate da piogge e temporali, ma non in tutta Italia. Vediamo nel dettaglio quali parti dello Stivale saranno influenzate dai fenomeni atmosferici nei prossimi giorni.

Meteo weekend, come sarà la giornata di sabato 12 luglio

Nella giornata di domani, l’Italia sarà caratterizzate da temperature estive nella norma ma comunque più alte rispetto ai giorni scorsi, ed in generale i fenomeni atmosferici più intensi riguarderanno solo le zone alpine e prealpine. Come indica ilMeteo.it, il surriscaldamento diurno sarà la ragione che porterà ai fenomeni più intensi che abbiamo già visto nei giorni scorsi. Il linea generale fino al pomeriggio di sabato possiamo aspettarci un tempo più caldo ma soleggiato, diversamente in serata, specialmente sulle coste adriatiche, potremmo assistere ai primi fenomeni di instabilità.

Meteo weekend, il peggioramento da domenica 13 luglio

Domenica 13 luglio sarà la giornata caratterizzata da un notevole peggioramento atmosferico. Complici due diversi fenomeni uno da Nord e un vortice in arrivo dalla Spagna che influenzeranno i nostri cieli portando instabilità e temporali. La perturbazione che arriva dalla Germania e dalla Polonia porterà rovesci al nord Italia. Il vortice in arrivo dalla Spagna interesserà il centro con rovesci attesi in Toscana, Umbria e Lazio e Sardegna. Da lunedì, la situazione climatica dovrebbe tornare nella norma con un clima più asciutto e un aumento progressivo delle temperature.