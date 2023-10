Pasticceria del futuro: buona sì, ma soprattutto sana. Le attività di PAART con la Cattedra Unesco di Napoli

Lo scopo della collaborazione è promuovere la salute della popolazione agendo sui fattori culturali, nutrizionali e ambientali: ecco i dettagli

Pasticceria del futuro: buona sì, ma soprattutto sana. Con questo obiettivo PAART, Movimento a difesa della autentica artigianalità in pasticceria, ha dato inizio alla sua collaborazione con la Cattedra Unesco di Napoli, fornendole alcuni dolci a basso o nullo tenore zuccherino per effettuare un doppio test, sensoriale alla cieca e sui valori del sangue. Lo scopo? “Promuovere la salute della popolazione agendo sui fattori culturali, nutrizionali e ambientali”. Il Movimento, inoltre, parteciperà il 6 e il 7 ottobre con uno stand al Campus Salute di Napoli (2-8 ottobre 2023, Rotonda Diaz, sul Lungomare Caracciolo nei pressi del Circolo del Tennis), per proporre a tutti specialità dolciarie studiate per essere assunte anche da un pubblico affetto da alcune patologie.

Privilegiare materie prime naturali evitando di utilizzare ingredienti artificiali, chimici o di origine non naturale è l’imperativo su cui si basa l’associazione. L’altro scopo fondamentale di PAART è quello di sperimentare nuovi metodi e nuovi prodotti, sempre partendo dalla tradizione e dagli ingredienti naturali, con un’attenzione particolare alla salute. Tale tema è declinato in due modi: non solo offrire prodotti di pasticceria più sani e genuini a un pubblico generalizzato, ma anche proporre specialità dolci non nocive a chi è affetto da alcune patologie.

I prodotti al Campus Salute 2023

I prodotti presenti al Campus Salute sono stati realizzati da professionisti di primo piano del settore. Saranno proposti al pubblico la cheese cake di Guido Sparaco, dell’omonima pasticceria di Castel Morrone, socio fondatore di PAART, il Cake della salute di Michele Cappiello, socio PAART con pasticceria a S. Maria Capua Vetere, il Muffin al cacao e il Cake frutta secca e banane di Canio Cumuniello, socio PAART con pasticceria a Genzano di Lucania.

I commenti

“Quando l’anno scorso è nato PAART, avevamo già chiara la priorità da dare alla sperimentazione di prodotti e metodi innovativi, per dimostrare che una pasticceria ispirata alla tradizione è in grado di tracciare nuove strade, nel rispetto non solo del gusto, ma anche della salute. Per questo è con grande soddisfazione che salutiamo l’avvio di questo progetto con la Cattedra Unesco di Napoli, dal quale ci attendiamo molto”, ha dichiarato Stanislao Porzio, presidente di PAART e organizzatore di Re Panettone, fiera nazionale che giungerà nel 2023 alla sua sedicesima edizione milanese.

“È evidente che stiamo assistendo da oltre due decenni ad un aumento vertiginoso dei casi di sovrappeso e obesità nella nostra popolazione. La popolazione pediatrica e adolescente è la più vulnerabile, e devo ricordare che l’obesità è il primo gradino dello sviluppo di patologie serie quali diabete, Malattie cardio- e cerebrovascolari e cancro. La possibilità di offrire cibi di grande appetibilità e qualità ma nel contempo, con uno sguardo alla salute umana non può che essere perseguita con forza”, ha commentato la professoressa Annamaria Colao, chairholder della Cattedra Unesco di Napoli, clinica di fama internazionale e past-president della Società Italiana di Endocrinologia.