Orologi, che passione: un’asta per celebrare il 250° anniversario della Maison dell’orologeria Breguet

Sarà la più grande asta di orologi Breguet degli ultimi trent’anni con molti degli esempi più stellari del marchio della maestria superiore di Abraham-Louis Breguet nel settore orologeria, immaginazione innovativa e senso innato di innovazione orologiera

Questo prossimo novembre, Sotheby’s renderà omaggio alla fenomenale eredità di Abraham-Louis Breguet (1747 – 1823), l’orologiaio più importante e influente della storia dell’orologeria, con un’asta dedicata che celebra il 250° anniversario della fondazione di Breguet a Parigi nel 1775. L’evento è realizzato in collaborazione con Montres Breguet SA e il Sig. Emmanuel Breguet, Vicepresidente, Responsabile del Patrimonio e discendente del fondatore Abraham-Louis Breguet, l’asta metterà in luce la chiave capitoli della lunga e illustre storia del marchio, offrendo un mix di orologi da tasca, orologi da polso e orologi.

La vendita avrà luogo nell’ambito delle Sotheby’s Luxury Sales a Ginevra

Abraham-Louis Breguet ha rivoluzionato l’orologeria risolvendo sfide orologiere di lunga data e l’introduzione di numerose innovazioni critiche, altrimenti note come complicazioni dell’orologio. Il suo pionierismo innovazioni come il “tourbillon” e il meccanismo di carica automatica sono ancora ampiamente utilizzate e continuano a influenzare l’orologeria contemporanea. Conosciuto come il “padre dell’orologeria moderna” e come “l’orologiaio dei re e il re dei Orologiai” Breguet coltivava un elenco impareggiabile di clienti desiderosi delle sue creazioni meccaniche che ci sono voluti mesi e talvolta anni per completarlo. Tra i suoi mecenati più importanti c’era la regina Maria Antonietta, che gli commissionò diversi orologi. Breguet divenne rapidamente il preferito orologiaio per i reali e le élite europee, tra cui Napoleone Bonaparte, Re Giorgio III e la famiglia reale inglese e lo zar di Russia, per citarne solo alcuni, cercano tutti di acquisire il i migliori orologi disponibili. La reputazione del marchio per l’artigianato eccezionale è sopravvissuta nel corso della sua storia.

Uno dei lotti principali in vendita è l’orologio perpétuelle à tact

Questo straordinario orologio è stato realizzato e posseduto da Re Giorgio IV del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, nonché re di Hannover, e reca sul fondello il monogramma del Re. Altri punti salienti includeranno un superbo open-face Breguet montre à tact con calendario e fasi lunari che ha ispirato la referenza 3330. Nella vendita sarà inclusa anche un’importante pendolino con sveglia, calendario perpetuo e ripetizione così come un orologio con tourbillon a quadrante aperto in oro bicolore.