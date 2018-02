Olimpiadi Invernali 2018 al via, le gare degli italiani: giorni e orari

L’elenco completo delle giornate e degli orari in cui gli atleti italiani gareggeranno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018

Ci siamo. Giovedì 8 febbraio cominceranno le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La cerimonia inaugurale avrà luogo alle 12.00 (ora italiana) allo Stadio Olimpico di Daegwallyeong.

Prende dunque il via uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno. 19 giorni – dall’8 al 25 febbraio – in cui i più bravi e famosi atleti del mondo si cimenteranno nelle gare dei vari sport invernali: dalle diverse discipline dello sci allo snowboard, passando per l’hockey, il pattinaggio sul ghiaccio, l’ormai celeberrimo curling e chi più ne ha più ne metta.

Le prime competizioni hanno avuto avvio mercoledì 7 febbraio, mentre le prime medaglie arriveranno sabato. Saranno in tutto 121 gli azzurri che sono andati in Korea del Sud per guadagnarsi la tanto agognata medaglia olimpica che manca al nostro paese da ben otto anni. I nostri atleti gareggeranno in 14 dei 15 sport in programma, eccezion fatta per l’hockey sul ghiaccio.

Le gare potranno essere seguite in diretta tv sui canali RAI e su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su: Eurosport Player, Sky Go, Premium Player e sul sito della Rai. Chiunque intenda seguire i giochi deve però tener conto del fuso orario: otto ore in tutto. Le competizioni cominceranno fra l’1 e le 3 di notte ora italiana e si concluderanno entro le 15.

Di seguito, l’elenco completo delle giornate e degli orari in cui gli atleti italiani gareggeranno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018:

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO:

(13.30) SALTO CON GL SCI – Trampolino HS 109, qualificazioni (maschile): Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo, Alex Insam.

VENERDÌ 9 FEBBRAIO:

(02.00) PATTINAGGIO ARTISTICO – Team Event (corto maschile, corto coppie): Italia

SABATO 10 FEBBRAIO:

(08.15) SCI DI FONDO – Skiathlon (femminile): azzurre da definire

(11.00) SHORT TRACK – 1500m (maschile): Yuri Confortola, Tommaso Dotti

(11.10) SLITTINO – Singolo, prima e seconda manche (maschile): Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Emanuel Rieder

(12.00) SPEED SKATING – 3000m (femminile): azzurre da definire

(12.15) BIATHLON – Sprint (femminile): Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, ultima scelta da definire

(13.00) SHORT TRACK – 500m (femminile), Qualificazioni: Arianna Fontana, Martina Valcepina, altre azzurre da definire

13.00 SHORT TRACK – Staffetta (femminile), Qualificazioni: Italia

13.35 SALTO CON GLI SCI – Trampolino normale (maschile), Finale: Eventuali Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo, Alex Insam

DOMENICA 11 FEBBRAIO:

(02.00) PATTINAGGIO ARTISTICO – Team Event (programma corto danza, corto femminile, corto coppie): Italia

(03.00) SCI ALPINO – Discesa libera (maschile): Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris, ultimo atleta da definire

(07.15) SCI DI FONDO – Skiathlon (maschile): Francesco De Fabiani, altri azzurri da definire

(08.00) SPEED SKATING – 5000m (maschile): Italia

(10.50) SLITTINO – Singolo (maschile), terza e quarta manche: Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Emanuel Rieder

(12.15) BIATHLON – Sprint (maschile): Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch, 4° atleta da definire

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO:

(2.00) PATTINAGGIO ARTISTICO – Team Event (libero femminile, libero maschile, libero danza): Italia

(02.15) SCI ALPINO – Gigante (femminile, prima manche): Federica Brignone, Sofia Goggia, Manuela Moelgg, 4°atleta da definire

(5.45) SCI ALPINO – Gigante (femminile, seconda manche): Eventuali qualificate dalla prima manche

(11.10) BIATHLON – Inseguimento (femminile): azzurri da definire (dipende dalla sprint)

(11.50) SLITTINO – Individuale (femminile), prima e seconda manche: Sandra Robatscher, Andrea Voetter

(13.00) BIATHLON – Inseguimento (maschile): azzurri da definire (dipende dalla sprint)

(13.50) SALTO CON GLI SCI – Trampolino normale (femminile): Evelyn Insam, Lara Malsiner, Manuela Malsiner, Elena Runggaldier

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO:

(3.30) SCI ALPINO – Combinata (maschile, discesa): Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer, altro azzurro da definire

(7.00) SCI ALPINO – Combinata (maschile, slalom): azzurri provenienti dalla prima manche

(11.00) SHORT TRACK – 1000m (maschile), qualificazioni: Yuri Confortola, Tommaso Dotti

(11.00) SHORT TRACK – 500m (femminile): Arianna Fontana, Martina Valcepina

(11.30) SLITTINO – Singolo (femminile), terza e quarta manche: Sandra Robatscher, Andrea Voetter

(12.00) SCI DI FONDO – Sprint (maschile): Federico Pellegrino + altri atleti

(12.00) SCI DI FONDO – Sprint (femminile): Italia

(12.00) SPEED SKATING – 1500m (maschile): Italia

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO:

(1.05) CURLING – Round robin (maschile): Italia vs Canada

(2.00) PATTINAGGIO ARTISTICO – Coppie (programma corto): Della Monica/Guarise, Marchei/Hotarek

(2.15) SCI ALPINO – Slalom (femminile, prima manche): Chiara Costaza, Irene Curtoni, altre atleta da definire

(5.45) SCI ALPINO – Slalom (femminile, seconda manche): eventuali azzurre qualificate dalla prima manche

(7.00) COMBINATA NORDICA – Gundersen Normall Hill: Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier

(9.45) COMBINATA NORDICA – Gundersen Normall Hill 10km: Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier

(11.00) SPEED SKATING – 1000m (femminile): azzurri da definire

(12.05) BIATHLON – Individuale (femminile): Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, altre atlete da confermare

(12.05) CURLING – Round robin (maschile): Italia-Svizzera

(12.20) SLITTINO – Doppio, prima e seconda manche: Malleier/Nagler, Rastner/Rieder

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO:

(2.00) SKELETON – Maschile, prima e seconda manche: Joseph Luke Cecchini

(2.30) PATTINAGGIO ARTISTICO – Coppie, programma libero: Della Monica/Guarise, Marchei/Hotarek

(3.00) SCI ALPINO – SuperG maschile: Christof Innerhofer, Peter Fill, Dominik Paris, altro azurro da definire

(3.00) SNOWBOARDCROSS – Maschile: Omar Visintin, Emanuel Perathoner, Michele Godino, Lorenzo Sommariva

(6.05) CURLING – Round robin (maschile): Italia-USA

(7.30) SCI DI FONDO – 10km femminile: azzurre da definire

(12.00) BIATHLON – Individuale maschile: Lukas Hofer, Dominik Windisch, altri atleti da definire

(12.00) SPEED SKATING – 10000m maschile: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini

VENERDÌ 16 FEBBRAIO:

(1.05) CURLING – Round robin (maschile): Italia vs Danimarca

(1.30) SKELETON – Maschile, terza e quarta manche: Joseph Luke Cecchini

(2.00) SNOWBOARDCROSS – Femminile: Sofia Belingheri, Raffaella Brutto, Francesca Gallina, Michela Moioli

(2.00) PATTINAGGIO ARTISTICO – Maschile, programma corto: Matteo Rizzo

(7.00) SCI DI FONDO – 15km maschile: atleti

(13.00) SALTO CON GLI SCI – Large Hill maschile, qualificazioni: Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo, Alex Insam

SABATO 17 FEBBRAIO:

(2.00) PATTINAGGIO ARTISTICO – Maschile, programma libero: Matteo Rizo

(3.00) SCI ALPINO – SuperG femminile: Federica Brignone, Sofia Goggia, altre azzurre da definire

(6.05) CURLING – Round robin (maschile): Italia vs Giappone

(10.30) SCI DI FONDO – Staffetta femminile: Italia

(11.00) SHORT TRACK – 1500m femminili: Arianna Fontana, Martina Valcepina, altre azzurre da definire

(11.40) SHORT TRACK – 1000m maschili: Tommaso Dotti, Yuri Confortola

(12.15) BIATHLON – Mass start femminile: azzurre da definire

(13.30) SALTO CON GLI SCI – Larga Hill maschile: eventuali Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo, Alex Insam

DOMENICA 18 FEBBRAIO:

(2.15 SCI ALPINO – Gigante maschile (prima manche): Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg, altri azzurri da definire

(5.45 SCI ALPINO – Gigante maschile (seconda manche): eventuali azzurri qualificati dalla prima manche

(7.15) SCI DI FONDO – Staffetta maschile: Italia (formazione da definire)

(12.00) SPEED SKATING – Inseguimento a squadre: Italia

(12.00) SPEED SKATING – 500m femminile: azzurre da definire

(12.05) BOB – Bob a 2 maschile, prima e seconda manche: Italia

(12.05) CURLING – Round robin (maschile): Italia vs Gran Bretagna

(12.15) BIATHLON – Mass start maschile

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO:

(2.00) PATTINAGIO ARTISTICO – Danza (programma corto): Cappellini/Lanotte, Guignard/Fabbri

(6.05) CURLING – Round robin (maschile): Italia vs Corea del Sud

(12.00) SPEED SKATING – 500m maschili

(12.15) BOB – Bob a 2 maschile, terza e quarta manche: Italia

(13.30) SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre maschile: Italia

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO:

(1.05) CURLING – Round robin (maschile) – Italia vs Svezia

(2.00) PATTINAGGIO ARTISTICO – Danza, programma libero: Cappellini/Lanotte, Guignard/Fabbri

(11.00) SHORT TRACK – 1000m femminile, Qualificazioni: Arianna Fontana, Martina Valcepina, altre azzurre da definire

(11.00) COMBINATA NORDICA – Gundersen Large Hill: Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier

(11.45) SHORT TRACK – 500m, qualificazioni: Yuri Confortola, Tommaso Dotti

(12.05) CURLING – Round robin (maschile): Italia vs Norvegia

(12.15) BIATHLON – Staffetta mista: Italia (formazione da definire)

(12.20) SHORT TRACK – Staffetta femminile, Finale: Eventuale Italia

(13.45) COMBINATA NORDICA – Gundersen 10km: Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO:

(1.30) SNOWBOARD – Big Air (maschile), Qualificazioni: Alberto Maffei

(2.00) PATTINAGGIO ARTISTICO – Femminile (programma corto): Carolina Kostner, Giada Russo

(3.00) SCI ALPINO – Discesa libera (femmininile): Sofia Goggia, Federica Brignone, Nadia Fanchini

(3.30) SKI CROSS – Maschile: Siegmar Klotz, Stefan Thanei

(9.00) SCI DI FONDO – Team Sprint (maschile): Pellegrino/Noeckler

(9.00) SCI DI FONDO – Team Sprint (femminile): Italia

(12.20) SPEED SKATING – Inseguimento a squadre (maschile): Italia

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO:

(2.15) SCI ALPINO – Slalom maschile (prima manche): Stefano Gross, Manfred Moelgg, altri azzurri da definire

(4.00) SNOWBOARD – PGS femminile, Qualificazioni: Nadya Ochner

(4.00) SNOWBOARD – PGS maschile, Qualificazioni: Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

(5.45) SCI ALPINO – Slalom maschile (seconda manche): eventuali azzurri qualificati dalla prim manche

(8.30) COMBINATA NORDICA – Gundersen a squadra (prova di salto): Italia

(11.00) SHORT TRACK – 500 metri (maschile): eventuali Yuri Confortola e Tommaso Dotti

(11.00) SHORT TRACK – 500 metri (femminile): eventuali Arianna Fontana, Martina Valcepina

(11.20) COMBINATA NORDICA – Gundersen a squadre (prova di fondo): Italia

(12.15) BIATHLON – Staffetta femminile: Italia

VENERDÌ 23 FEBBRAIO:

(1.30) SNOWBOARD – Big Air (maschile), Finale: eventuale Alberto Maffei

(2.00) PATTINAGGIO ARTISTICO – Femminile (programma libero): Carolina Kostner, Giada Russo

(3.00) SCI ALPINO – Combinata femminile (discesa libera): Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino

(3.30) SCI FREESTYLE – Ski Cross (femminile): Lucrezia Fantelli, Debora Pixner

(6.30) SCI ALPINO – Combinata femminile (slalom): Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia

(11.00) SPEED SKATING – 1000m maschile

(12.15) BIATHLON – Staffetta maschile: Italia

SABATO 24 FEBBRAIO:

(1.30) BOB – Bob a 4 (prima e seconda manche): Italia (Simone Bertazzo, Lorenzo Bilotti, Simone Fontana, Mattia Variola)

(3.00) SCI ALPINO – Team Event: Italia (formazione da definire)

(4.00) SNOWBOARD – Finale PGS: Eventuali Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

(4.00) SNOWBOARD – Finale PGS: Eventuale Nadya Ochner

(6.00) SCI DI FONDO – 50km (maschile): Francesco De Fabiani (altri azzurri da definire)

(12.00) SPEED SKATING – Mass start (maschile): Andrea Giovannini

(12.00) SPEED SKATING – Mass start (femminile): Francesca Bettrone, Francesca Lollobrigida

DOMENICA 25 FEBBRAIO:

(1.30) BOB – Bob a 4, terza e quarta manche: Italia (Simone Bertazzo, Lorenzo Bilotti, Simone Fontana, Mattia Variola)

(7.15) SCI DI FONDO – 30km femminile