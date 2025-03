“O anche no, da vicino nessuno è normale”: sabato 29 marzo, lo speciale tv per la Giornata dell’Autismo

Sabato 29 marzo 2025, a partire dalle ore 23.30 circa, Rai 3 trasmetterà uno speciale del programma “O anche no, da vicino nessuno è normale“, condotto da Paola Severini Melograni, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, che si celebra il 2 aprile. Lo speciale, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità, sarà visibile anche su Raiplay. Il programma “O anche no, da vicino nessuno è normale” Il programma, dedicato al tema dell’inclusione sociale e dei diritti delle persone con autismo, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti provenienti da diverse regioni d’Italia, che racconteranno le iniziative in corso per supportare le oltre 600mila persone con spettro autistico in Italia. Tra gli ospiti ci saranno rappresentanti di realtà locali che si impegnano nell’inclusione lavorativa, sociale ed educativa delle persone autistiche. Alcuni degli ospiti presenti includono Alessandro Pontara e Iva Berasi della Locanda del Barba di Trento, Simone Maghernino, in arte MagoS, che con la sua musica cerca di superare le barriere sociali, e Samantha Lentini, presidente dell’associazione La Rotonda di Milano, che organizza il Festival In&Aut, il primo festival italiano dedicato all’inclusione sociale delle persone autistiche. Inoltre, il programma includerà interventi di don Andrea Bonsignori, pedagogista e fondatore dell’impresa sociale BreakCotto, e Gigi Lupo dell’associazione Calcia l’autismo, che promuove l’inclusione attraverso lo sport. Tra le altre testimonianze, il giornalista Gianluca Nicoletti parlerà di suo figlio Tommy, un giovane autistico appassionato di pittura, e l’associazione La Sonda su Marte presenterà un programma che aiuta le persone con autismo a sviluppare competenze per una vita autonoma.