Novartis acquista l’azienda di biotecnologia Usa Tourmaline Bio per 1,4 miliardi di dollari: premio del 60%

La casa farmaceutica elvetica è disposta a pagare 48 dollari per azione: la sua attrattiva maggiore è lo sviluppo di un promettente trattamento per ridurre l’infiammazione sistemica, una delle principali cause delle malattie cardiovascolari

La casa farmaceutica elvetica Novartis AG ha annunciato l’acquisto della statunitense Tourmaline Bio Inc. in un accordo che ha un valore di circa 1,4 miliardi di dollari. Novartis nel suo programma di ampliamento della gamma di prodotti farmaceutici, è disposta a pagare 48 dollari cash per azione per ottenere l’azienda biotecnologica con sede a New York: si tratta di un premio di circa il 60% rispetto al prezzo di chiusura di Tourmaline Bio di circa 30 dollari di ieri. Le sue azioni sono aumentate di quasi il 72% nei 12 mesi fino alla chiusura di ieri.

Il titolo Novartis ha registrato un leggero calo nelle contrattazioni di stamane, ma rimane in rialzo di circa il 15% dall’inizio dell’anno. L’attrattiva principale dell’azienda Usa è il suo sviluppo di un promettente trattamento per ridurre l’infiammazione sistemica, una delle principali cause delle malattie cardiovascolari. Si prevede che l’accordo si concluda nel quarto trimestre del 2025

Novartis è alla ricerca di acquisizioni che potrebbero incrementare le sue vendite oltre il 2025. L’azienda dovrà affrontare la concorrenza dei farmaci generici a basso costo entro la fine dell’anno per tre farmaci di punta, tra cui il suo farmaco per il cuore più venduto, Entresto. Ad aprile, l’azienda ha anche concordato l’acquisizione della società di biotecnologia statunitense Regulus Therapeutics, in un’operazione che potrebbe raggiungere un valore di 1,7 miliardi di dollari.

L’amministratore delegato Vas Narasimhan ha dedicato anni a rinnovare il portafoglio di farmaci obsoleti dell’azienda e ha concentrato l’attenzione dell’azienda su farmaci innovativi per specifiche tipologie di patologie. L’aprile scorso, Novartis ha rivisto al rialzo le sue previsioni per l’anno, dopo aver superato le stime degli utili nel primo trimestre, trainato dai farmaci per il cancro al seno, la sclerosi multipla e la psoriasi.

Il farmaco di punta di Tourmaline

Tourmaline si sta concentrando nello sviluppo di un farmaco (l’anticorpale anti-IL-6 IgG2 chiamato pacibekitug) per il trattamento della malattia cardiovascolare aterosclerotica, o Ascvd, ha sottolineato oggi Novartis in un comunicato. L’Ascvd è causata dall’accumulo di placca nelle pareti arteriose.

Secondo l’American Heart Association, le patologie correlate, tra cui la coronaropatia e la malattia arteriosa periferica, rimangono la principale causa di morbilità e mortalità a livello mondiale. “In assenza di terapie antinfiammatorie ampiamente adottate al momento per la riduzione del rischio cardiovascolare, pacibekitug rappresenta una potenziale svolta nell’affrontare il rischio infiammatorio residuo nell’Ascvd”, ha detto Shreeram Aradhye, Presidente dello sviluppo e Direttore medico di Novartis.