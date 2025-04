Netflix, trimestrale sopra le attese tra aumento dei prezzi e serie di successo: balzo di utile e ricavi

Netflix archivia un trimestre sopra le attese complice l’aumento dei prezzi e alcuni successi nella sua programmazione, quale “Adolescence”. Per la società, la recente incertezza economica non sta avendo impatti. Numeri e previsioni

Netflix, i numeri e le previsioni

“Il 2025 è iniziato bene. Stiamo realizzando le nostre priorità per quest’anno: migliorare l’offerta di serie e film, far crescere il business pubblicitario, sviluppare nuove iniziative e mantenere una solida crescita di fatturato e profitti”, ha detto il colosso della tv in streaming nella lettera gli azionisti. Nei primi tre mesi dell’anno Netflix ha registrato ricavi in aumento del 12,5% a 10,54 miliardi di dollari. L’utile netto è salito a 2,89 miliardi, o 6,61 dollari per azione. Per il secondo trimestre, il colosso della tv in streaming prevede ricavi per 11,03 miliardi e un utile di 7,03 dollari per azione. “Continuiamo a stimare ricavi per il 2025 fra i 43,5 e i 44,5 miliardi di dollari”, una cifra che si basa su una “crescita” degli utenti e più alti prezzi di abbonamento”, mette in evidenza Netflix dicendosi “ottimista” sulla programmazione per il 2025, che include il “ritorno di alcuni successi, finali di serie e nuove scoperte e sorprese inaspettate”.

Netflix, la strategia e i programmi all’estero

Il colosso della tv in streaming mette in evidenza di essere concentrato ad attuare una strategia per continua a migliorare e ampliare la sua offerta di intrattenimento così da soddisfare i suoi oltre 700 milioni di clienti, di cui i due terzi vivono fuori dagli Stati Uniti. Proprio per questo Netflix sta spendendo miliardi di dollari per realizzare programmi all’estero.