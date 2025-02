Moda, cosa succede dopo l’addio di De Sarno a Gucci: riparte la girandola dei direttori creativi

Gucci annuncia il termine della sua collaborazione con il direttore creativo Sabato De Sarno. La sfilata Autunno-Inverno 2025 che si terrà a Milano il prossimo 25 febbraio sarà presentata dall’Ufficio creativo della maison

Gucci, la maison moda del Gruppo Kering ha annunciato la fine della collaborazione con Sabato De Sarno, direttore creativo da due anni. “La sfilata autunno-inverno 2025 del 25 febbraio a Milano sarà presentata dallo studio creativo di Gucci. Il nuovo direttore creativo sarà annunciato a tempo debito”, si legge in un comunicato di Gucci. Ora c’è solo da attendere la nuova nomina che avverrà in un secondo momento. C’è ancora da chiedersi, come scritto in un nostro precedente articolo, cosa ci sia dietro a questa continua girandola di direttori creativi?

Stefano Cantino, Ceo di Gucci, ha dichiarato: “Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a Sabato per la sua passione e dedizione a Gucci. Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato, con profondo impegno, l’artigianalità e il patrimonio del marchio.”

Francesca Bellettini, Deputy CEO di Kering, e responsabile del Brand Development, ha dichiarato: “Ringrazio sinceramente Sabato per la sua lealtà e professionalità. Sono orgogliosa del lavoro che è stato svolto per rafforzare l’identità del marchio. Stefano e la nuova Direzione Artistica continueranno su queste basi a ridefinire la leadership creativa di Gucci e una sua crescita sostenibile.”

Sabato De Sarno

Il fashion designer è nato nel 1983 e cresciuto a Cicciano, in provincia di Napoli, come si legge sul sito della Kering. Al termine degli studi superiori a indirizzo scientifico, si è trasferito a Milano, per diplomarsi in Fashion Design Donna e Modellistica alla scuola di moda Carlo Secoli.