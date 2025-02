Kering, Sabato De Sarno lascia: il direttore creativo di Gucci va via alla vigilia dalla fashion week milanese. Pressioni sul titolo a Parigi

Il titolo cade in apertura alla Borsa di Parigi. Poi limita le perdite. I conti del gruppo francese, che l’ottobre scorso aveva lanciato il suo terzo profit warning, verranno presentati l’11 febbraio

È durata soltanto due anni l’avventura di Sabato De Sarno come direttore creativo di Gucci. A pochi giorni dalla sfilata che aprirà la fashion week milanese dedicata alle collezioni donna, il gruppo Kering, proprietario del marchio fiorentino, ha annunciato il termine della collaborazione con il 42enne di Napoli.

La sfilata autunno-inverno 2025 che si terrà a Milano il 25 febbraio e sarà presentata dall’ufficio stile di Gucci. La nuova direzione artistica sarà annunciata a tempo debito, prosegue la nota di Kering nella quale il Ceo di Gucci, Stefano Cantino, esprime “profonda gratitudine a Sabato per la sua passione e dedizione a Gucci. Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato l’artigianalità e l’eredità di Gucci con tanto impegno”.

L’uscita improvvisa di Sabato De Sarno pesa in borsa a Parigi su Kering. Il gruppo francese, che oltre a Gucci controlla i marchi Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin e Ginori 1735, in apertura ha fatto uno scivolone del 3,8% sul listino di Parigi a un minimo di 237,50 euro, per poi limitare le perdite a -0,69% a metà seduta a 242,90 euro.

Il fatto che la casa di moda rimanga per ora senza una guida creativa rende più complesso a parere degli analisti il già difficoltoso rilancio di Gucci che già nel 2024 ha pesato sui risultati di Kering. I conti del gruppo francese verranno presentati l’11 febbraio.

Nell’ottobre scorso Kering aveva lanciato il suo terzo profit warning. Nel terzo trimestre 2024, Gucci ha perso il 26%, mentre il fatturato del gruppo del lusso è ammontato a 3,78 miliardi di euro e a 12,8 miliardi nei primi nove mesi. “Stiamo attuando una profonda trasformazione in un momento in cui l’intero settore si trova ad affrontare condizioni di mercato sfavorevoli”, aveva dichiarato il numero uno François-Henri Pinault lanciando il terzo profit warning.

Sul successore, come riporta MFF, si sono fatti i nomi di Hedi Slimane, avvistato a Milano da mesi, e Dario Vitale proveniente da Miu Miu ma dato in rotta su Versace. Un nome davvero hot potrebbe essere quello di Maria Grazia Chiuri, data in uscita da Dior (Lvmh) dopo lo show cruise di maggio, ma secondo i ben informati più vicina a Fendi, in questo aiutata dalla continuità di gruppo.

De Sarno ha 41 anni ed è cresciuto a Napoli. Il suo esordio nel mondo della moda risale al 2005 con l’ingresso in Prada e ha lavorato per anni nel dietro le quinte dei grandi marchi, dove coltiva un interesse soprattutto per la maglieria. Continua infatti la sua carriera in Dolce&Gabbana, disegnando le collezioni di maglieria donna. Poi nel 2009 arriva a Valentino fino a due anni fa quando è passato a Gucci appunto, diventando il braccio destro del creative director Pierpaolo Piccioli. Ora scattano le ipotesi sul suo nuovo lavoro.