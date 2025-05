Meteo weekend: sole in arrivo ma qualche pioggia resiste. Quando arriverà il caldo estivo?

Il weekend del 24 e 25 maggio 2025 vedrà un miglioramento meteo con più sole e qualche rovescio isolato, soprattutto sabato. L’arrivo del caldo estivo è previsto per l’inizio di giugno

Il weekend del 24 e 25 maggio 2025 si presenta con un graduale miglioramento meteo: più sole e meno piogge rispetto ai giorni scorsi, anche se qualche rovescio e temporale sparso persisterà, soprattutto nella giornata di sabato. Per chi si chiede quando arriverà il caldo estivo, però, le buone notizie sono ormai dietro l’angolo.

Meteo weekend: sabato più instabile, domenica più sole

Sabato 24 maggio sarà una giornata di transizione. Al Nord e al Centro-Nord il sole comincerà a farsi vedere con ampi rasserenamenti fin dalle prime ore del mattino in regioni come Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Attenzione però ai rilievi: le Prealpi venete e lombarde potranno registrare qualche acquazzone isolato.

Nel pomeriggio, rovesci e temporali si faranno sentire anche in Lazio, Calabria, Sicilia e nell’interno della Sardegna, con la possibilità di fenomeni localmente intensi.

Le temperature rimarranno sotto la media stagionale: minime in calo e massime in lieve aumento al Nord-Est, mentre al Sud saranno in diminuzione. Il maestrale soffierà sulle coste meridionali e in Sardegna, mantenendo un clima fresco.

Domenica 25 maggio si prospetta più tranquilla e soleggiata. Al mattino si avrà qualche residuo piovasco in Calabria e Sicilia, ma nel pomeriggio il cielo si aprirà quasi ovunque.

Le nuvole saranno presenti, ma innocue, soprattutto al Nord, mentre Centro-Sud e Sardegna godranno di un clima più stabile e soleggiato. Le temperature saliranno leggermente al Centro-Nord, ma rimarranno fresche al Sud a causa della persistenza del maestrale, che manterrà i mari mossi.

Quando arriverà il caldo estivo?

Dopo una primavera segnata da piogge frequenti, temporali e temperature sotto la media, la domanda più comune è: quando arriverà il caldo estivo?

Il primo giugno, inizio ufficiale dell’estate meteorologica, rappresenta la svolta. Proprio durante il ponte della Festa della Repubblica, è previsto l’arrivo del primo vero caldo estivo.

L’anticiclone delle Azzorre proteggerà l’Italia dalle perturbazioni atlantiche, mentre l’anticiclone africano si farà strada sul Mediterraneo centro-occidentale, portando un deciso aumento delle temperature e punte fino a 30°C, con giornate soleggiate e clima caldo su tutto il Paese.

Negli ultimi giorni di maggio, però, potranno ancora verificarsi isolati temporali soprattutto al Sud. Da inizio giugno, invece, l’alta pressione si stabilizzerà sull’Europa centrale e sul Mediterraneo, garantendo temperature sopra la media e un clima tipicamente estivo.